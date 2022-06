Padoin, uscita in vista dallo staff di Allegri? Pronta la panchina della Juve Under 17

19-06-2022 19:31

Nuovo incarico in vista nei quadri tecnici della Juventus per Simone Padoin. L’ex jolly – da giocatore – di Antonio Conte prima e di Massimiliano Allegri in seguito, potrebbe uscire dallo staff tecnico dell’allenatore livornese.

Secondo Tuttosport, Padoin dovrebbe comunque restare in bianconero prendendo le redini dell’Under 17 dopo il posto vacante lasciato – al termine di cinque stagioni – di Francesco Pedone. L’ex calciotore di Gemona del Friuli ha infatti iniziato in questi giorni – a Coverciano – il corso di allenatore per ottenere il patentino “Uefa A”, che permette di allenare le formazioni di Serie C, D e giovanili.