Pagelle Aston Villa-Bologna 2-0: Orsolini evanescente, Dallinga non punge, Ndoye predica nel deserto

Seconda sconfitta consecutiva in Inghilterra per i rossoblù: McGinn e Duran stendono Italiano e complicano la corsa verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Seconda sconfitta consecutiva per il Bologna nella nuova Champions League: 2-0 al Villa Park contro l’Aston Villa. Tutto nella ripresa. McGinn e Duran hanno sbloccato e chiuso la partita nel giro di nove minuti (55′ e 64′).

L’Inghilterra si conferma tabù per i rossoblù che avevano perso 2-0 anche ad Anfield contro il Liverpool dopo lo 0-0 al debutto al Dall’Ara contro lo Shakhtar Donetsk. Martedì 5 novembre in Emilia arriverà il Monaco.

Aston Villa-Bologna, la chiave della partita

Il cinismo in zona gol, che è mancato al Bologna e non all’Aston Villa. A questi livelli le occasioni vanno sfruttate e gli inglesi hanno dimostrato di avere una maggior attitudine a cogliere l’attimo. Non per caso sono terzi in Premier League e almeno per stasera primi da soli in Champions (9 punti).

Dallinga non è riuscito a rompere l’equilibrio a favore dei rossoblù e nella ripresa gli uomini di Emery non hanno perdonato trovando un uno-due micidiale. Perso Zirkzee, la squadra di Italiano si è confermata spuntata: un grande limite nella corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

Tutte le emozioni di Aston Villa-Bologna

Aston Villa, top e flop

Martinez 7: Tieni in piedi l’Aston Villa con due parate su Dallinga. Spalle larghe, la solita grande personalità del portiere campione del mondo.

Bologna, top e flop

Ndoye 7: Prima della partita al Villa Park solo Iñigo Martínez del Barcellona aveva completato più movimenti (20) con palla al piede per oltre 10 metri in avanti in Champions League in questa stagione rispetto a Ndoye (19). Non un caso perché Ndoye è il vero top-player del Bologna. Pronti, via e imbecca Dallinga con un gran passaggio. Vede calcio.

Aston Villa-Bologna, la pagella dell’arbitro Pinheiro

Aston Villa-Bologna è stata arbitrata dal portoghese João Pinheiro e a una terna di connazionali: i due assistenti di linea sono Bruno Jesus e Luciano Maia, il quarto ufficiale João Goncalves. Portoghese anche l’arbitro al VAR, Tiago Martins. Svizzero l’AVAR: Fedayi San. Buona la gestione dei cartellini, lascia correre, ma c’è un grande dubbio: Konsa sembra aver fatto fallo su Fabbian, nell’azione che sfocia nell’1-0 dell’Aston Villa. Italiano non ci sta e protesta. Voto 5.