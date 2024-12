Parma-Lazio 3-1 pagelle: Man of the match. Capolavoro di Haj. Castellanos non basta

Impresa dei ducali che battono la squadra di Baroni con i propri giovani di valori. Il Var non aiuta i biancocelesti negando due gol e un rigore

La Lazio di Baroni si ferma al Var. I biancocelesti crollano sotto i colpi di un Parma ricco di giovani di talento con notevole voglia di emergere. Dopo una manciata di secondi Rovella porta avanti gli ospiti ma il gol viene annullato per un leggero fallo ad inizio azione. Poco dopo sono i gialloblù a portarsi avanti con Man. Il raddoppio arriva nella ripresa con il capolavoro dell’esordiente Haj. Delprato segna il tris nel recupero, prima c’era stato il sigillo di Castellanos che aveva provato invano a riaprire la gara.

Le scelte di Pecchia e Baroni

Un tempo Parma e Lazio rappresentavano due delle famose sette sorelle che caratterizzavano la nostra Serie A. Oggi i tempi sono differenti, un po’ per tutto il calcio in generale. I ducali hanno raccolto più applausi che punti e per il delicato match si affidano al giovanissimo Leoni piazzato al centro della difesa accanto a Balogh. L’altra sorpresa è l’esordio di Haj Mohammed in attacco. Nella Lazio senza Vecino tocca a Dele-Bashiru completare la mediana. Pedro in panchina: c’è Isaksen.

Lazio ferma al Var e Man la punisce

Avete presente la fase di studio tipica di quasi tutte le partite? Al Tardini non è esistita. Pronti-via e Rovella segna ma l’arbitro annulla per un leggero fallo ad inizio azione. La replica del Parma arriva immediata con Man e stavolta è tutto regolare. La Lazio prova a rimediare: l’opportunità più ghiotta capita sui piedi di Isaksen con Valeri a salvare sulla linea. Serve un episodio e se lo procura capitan Zaccagni con l’intervento in ritardo di Keita. Anche in questo caso però il Var toglie ai capitolini questa possibilità.

Haj e l’esordio col botto. Castellanos sempre sul pezzo

Una delle chiavi del match sono le palle perse dai giocatori della Lazio. Dopo Rovella, tocca a Gila commettere l’errore con Haj Mohamed che poi realizza un capolavoro con un destro a giro imparabile per Provedel. Le aquile ingaggiano un duello con Suzuki che sembrano perdere anche di netto: poi il giapponese commette un errore incredibile in collaborazione con Valeri regalando a Castellanos il gol del 2-1. Non basta, comunque, anche perché in contropiede Delprato fa tris.

Top e flop del Parma

Haj Mohamed 7 Segna una rete meravigliosa nel giorno dell'esordio in Serie A.

Leoni 6,5 17 anni e non sentirli. Gioca da veterano contro avversari non semplici da marcare.

Suzuki 5,5 Vero che ci mette una pezza in più di un'occasione, però l'errore sul gol di Castellanos è troppo evidente.

Top e flop della Lazio