Europa League, classifica: Lazio prima, Dzeko salva Mourinho, doppietta di Hojlund al Manchester

Cala il sipario sulla quinta giornata: la Lazio frena e viene agganciata in vetta da Athletic Bilbao ed Eintracht. Osimhen segna ancora, ko Immobile

La Lazio non sfonda in casa col modesto Ludogorets, ma conserva la vetta della classifica di Europa League dopo la quinta giornata, mentre la Rona è 21esima. Mourinho vince solo nel finale, Amorim centra la sua prima vittoria alla guida del Manchester United grazie all’ex Atalanta Hojlund.

Europa League: Mourinho soffre, Osimhen a bersaglio

Il Fenerbahce di José Mourinho aveva tremendamente bisogno di una vittoria per rilanciarsi in classifica. Missione compiuta, anche se con fatica sul campo dello Slavia Praga. Cechi subito in vantaggio con Chory, quindi il sigillo dell’eterno Dzeko, prima della rete del sorpasso in zona Cesarini firmata En Nesyri.

Da una turca all’altra. Il Galatasaray pareggia 1-1 in Olanda contro l’Az Alkamaar. Il club di Istanbul continua a parlare napoletano: assist di Mertens e gol del pareggio realizzato da Osimhen a pochi istanti dall’intervallo.

Manchester United, Hojlund fa sorridere Amorim

Il tecnico ex Sporting, che ha debuttato al timone dei Red Devils con un 1-1 tutt’altro che esaltante in Premier contro l’Ipswich, trova il suo primo successo superando 3-2 in rimonta i norvegesi del Bodo Glimt.

Sotto 2-1 dopo 23′ a Old Trafford, il Manchester United ribalta gli avversari grazie all’uno-due micidiale dell’ex Atalanta Hojlund, andato a bersaglio a fine primo tempo e a inizio ripresa. Amorim tira un sospiro di sollievo e spera che questo successo renda in discesa la sua non facile avventura in Inghilterra.

Bilbao ed Eintracht acciuffano la Lazio in vetta

L’inaspettata frenata della Lazio (0-0 col Ludogorets) ha consentito ad Athletic Bilbao ed Eintracht Francoforte di acciuffare le aquile in cima a quota 13. I baschi hanno rifilato tre sberle all’Elfsborg, i tedeschi sono andati a vincere 2-1 in Danimarca contro il Midtjylland. Sprofonda il Nizza, demolito in casa 4-1 dai Rangers; il Porto non va oltre il 2-2 con l’Anderlecht.

Poker del Lione al Qarabag, il Besiktas di Immobile cade in casa col Maccabi Tel Aviv, l’Ajax di Farioli cede 2-0 in Spagna alla Real Sociedad. Ricordiamo il pareggio all’ultimo della Roma contro il Tottenham (2-2), maturato grazie a Hummels, che a inizio partita aveva causato un rigore.

Europa League, la classifica aggiornata