Pagelle di Inter-Monza 0-1. Caldirola e Di Gregorio affossano Inzaghi. Serata horror per Bastoni e Dumfries

Top e flop della partita Inter-Monza, valevole per la 30° giornata della Serie A 2022-23. Gli ex Caldirola e Di Gregorio affossano Inzaghi. Bastoni e Dumfries da brivido

15-04-2023 22:55

L’Inter cade ancora in campionato. Contro il Monza arriva, infatti, la terza sconfitta consecutiva in casa. Il dato che preoccupa è lo zero alla voce rete segnate. Nella serata di San Siro, che vale un grandissimo pezzo di salvezza per l’undici di Palladino, a decidere è il colpo di testa di Caldirola a meno di un quarto d’ora dal termine. In pagella, voti super per Di Gregorio e il match-winner, Caldirola, entrambe ex di giornata. Sprofondano Dumfries e Bastoni. A Lukaku manca solo il gol. Bene il rientro di Calhanoglu.

Le pagelle dell’Inter

Onana 6: Gara da ordinaria amministrazione, senza grandi pericoli dalle sue parti, anche grazie alla prova convincente dei compagni di difesa. Sull’incornata di Caldirola non può nulla

Darmian 6: Dopo un primo tempo senza fiammate, in avvio di ripresa ha un sussulto, ma non si intende con Lukaku e l'azione si chiude con un nulla di fatto. Dall'81' Dzeko sv

De Vrij 6,5: Dalle sue parti non si passa. Chiude tutto nei 48′ in campo, sventando le migliori occasioni per gli ospiti. In avvio di ripresa, nel tentativo di chiudere su Carlos Augusto ha la peggio ed è costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto, al 50′, Acerbi 6: Entra bene e crea subito una grande occasione servendo a Lukaku un ottimo cross dalla sinistra che il belga si vede neutralizzare da Di Gregorio

Bastoni 5: Parte bene, anche in fase di impostazione. Sbanda in un paio di occasioni, poi rialza testa, ma ha le colpe maggiori per la sconfitta, perdendosi Caldirola in occasione del gol dei brianzoli

Parte bene, anche in fase di impostazione. Sbanda in un paio di occasioni, poi rialza testa, ma ha le colpe maggiori per la sconfitta, perdendosi Caldirola in occasione del gol dei brianzoli Dumfries 5: Altra gara con il freno a mano tirato per l’olandese, che continua a faticare anche quando sale e potrebbe avere spazio per far male

Altra gara con il freno a mano tirato per l’olandese, che continua a faticare anche quando sale e potrebbe avere spazio per far male Barella 6: Prova fatta di alti e di bassi. Ci mette come sempre l’anima, ma la giocata che può dare il cambio di ritmo non arriva mai

Asllani 6: Dai sui piedi nascono buone geometrie, con la sfera che viaggia con un buon ritmo. Dimostra ancora una volta di poter essere il futuro dell'Inter. Dal 70′ Brozovic 6: Ingresso nervoso che gli costa subito un giallo.

Mkhitaryan 6,5: Altra buona prova per l'armeno, che è uomo ovunque di Inzaghi. Il grande lavoro anche in copertura finisce per Dal 70′ Calhanoglu 6,5: Serve una palla al bacio per Lautaro, che spara su Di Gregorio. Venti minuti di qualità, recupero fondamentale per Inzaghi.

Altra buona prova per l’armeno, che è uomo ovunque di Inzaghi. Il grande lavoro anche in copertura finisce per Dal 70′ Serve una palla al bacio per Lautaro, che spara su Di Gregorio. Venti minuti di qualità, recupero fondamentale per Inzaghi. Gosens 5,5: Dalle sue parti l’Inter si vede pochissimo e la colpa è anche sua, visto che finisce puntualmente fuori dai giochi andando spesso a nascondersi

Dalle sue parti l’Inter si vede pochissimo e la colpa è anche sua, visto che finisce puntualmente fuori dai giochi andando spesso a nascondersi Lukaku 6: Pronti via e ha sulla testa l’occasione per il vantaggio. Come gli capita ultimamente, però, la sfera è indirizzata male e l’occasione svanisce. Nella ripresa, Di Gregorio gli dice di noi, poi pecca di precisione, ma i segnali sono buoni

Correa 6,5: Sprazzi di vero Tucu per Inzaghi. L'argentino è tra i più mobili e pericolosi, entrando in praticamente ogni azione offensiva nerazzurra. Dal 70′ Lautaro Martinez 6: Impatto positivo per il Toro, che si muove bene e prova a lasciare il segno, ma senza fortuna

Simone Inzaghi (all.)

Le pagelle del Monza

Di Gregorio 7: Padrone della propria area di rigore, sventa alla grande su Correa nella prima frazione, poi disinnesca l’incornata schiacciata di Lukaku in avvio di ripresa

Padrone della propria area di rigore, sventa alla grande su Correa nella prima frazione, poi disinnesca l’incornata schiacciata di Lukaku in avvio di ripresa Izzo 6,5: La sua è una gara senza sbavature e fatta di tanti interventi decisi e sempre decisivi per negare la rete agli attaccanti di Simone Inzaghi. Dall’85’ Marlon sv

Pablo Marì 6,5: Personalità da vendere e fisico, per una prova maiuscola dal primo all'ultimo minuto.

Personalità da vendere e fisico, per una prova maiuscola dal primo all’ultimo minuto. Caldirola 7: Prestazione importante per l’ex nerazzurro, che dopo aver costretto all’autorete Dumfries nella gara di andata, questa volta si prende tutti i meriti del gol vittoria

Prestazione importante per l’ex nerazzurro, che dopo aver costretto all’autorete Dumfries nella gara di andata, questa volta si prende tutti i meriti del gol vittoria Ciurria 6,5: Il Cross al bacio per il colpo di testa vincente di Caldirola è la ciliegina su una prova importante e di corsa costante

Rovella 6,5: Prestazione matura e di ordine a centrocampo. Forse ancora un po' troppo lento nell'impostare, ma la personalità non manca Dal 58′ Machín sv

Prestazione matura e di ordine a centrocampo. Forse ancora un po’ troppo lento nell’impostare, ma la personalità non manca Dal 58′ Pessina 6: Attento e ordinato, nella prima frazione forse un po’ troppo. Cresce con il passare dei minuti sfruttando gli spazi che l’Inter e guidando le ripartenze dei suoi

Attento e ordinato, nella prima frazione forse un po’ troppo. Cresce con il passare dei minuti sfruttando gli spazi che l’Inter e guidando le ripartenze dei suoi Carlos Augusto 6,5: Si rende pericoloso in avanti ed è sempre prezioso in copertura. Altra prova da incorniciare per lui in questa stagione

Si rende pericoloso in avanti ed è sempre prezioso in copertura. Altra prova da incorniciare per lui in questa stagione Colpani 6,5: Poco meno di un’ora con buoni ritmi e giocate che regalano strappi importanti ai suoi. Dal 58′ Birindelli sv

Sensi 6: Altro infortunio per l'ex Inter, che è costretto al cambio dopo 29′ senza spunti. Al suo posto, Caprari 6,5: Entra e regala imprevedibilità alla manovra dei suoi con buona gamba e gestione preziosa del pallone, che porta i nerazzurri a innervosirsi

Altro infortunio per l’ex Inter, che è costretto al cambio dopo 29′ senza spunti. Al suo posto, Entra e regala imprevedibilità alla manovra dei suoi con buona gamba e gestione preziosa del pallone, che porta i nerazzurri a innervosirsi Mota Carvalho 5,5: Appena rientrato dallo stop, prova a svariare su tutto il fronte d’attacco dei brianzoli. Forse un po’ troppo, visto che non riesce a dare punti di riferimento nemmeno ai suoi compagni. Dall’85’ Valoti sv

Raffaele Palladino (all.)

La pagella dell’arbitro

Luca Pairetto 5,5: Il fischietto della sezione di Nichelino dirige il match con buona personalità, spegnendo sul nascere ogni possibile scintilla. A inizio ripresa, si perde un fallo netto di Machín su Barella con il Monza ad andare a un passo dal gol. Per il resto, Pairetto non commette grossi errori.

