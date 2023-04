Disastro Inter, per i tifosi l’incubo continua: E’ il giorno della marmotta

L’Inter perde anche il match casalingo contro il Monza dopo aver dominato sul piano delle occasioni costruite: un copione che i tifosi hanno visto troppe volte e partono le accuse

L’Inter vive il suo giorno della Marmotta, la partita dei nerazzurri in campionato sembra un film che si ripete e con il Monza succede come altre volte nelle ultime uscite. La squadra di Simone Inzaghi gioca, costruisce tantissime occasioni da gol (oltre 20 i tiri verso la porta avversaria) ma alla prima occasione subisce il gol avversario.

Inter, i tifosi vivono il Giorno della Marmotta

Il titolo in italiano è “Ricomincio da capo”, una pellicola con protagonista Bill Murray che racconta di una giornata che si ripete sempre uguale, quella del giorno della Marmotta. E la gara dell’Inter contro il Monza scatena gli stessi ricordi ai tifosi nerazzurri: “Sarà almeno la decima volta quest’anno che finisce in questo modo. Ci saremmo anche rotti le scatole”. Mentre Riccardo attacca ancora più pesantemente: “Media punti da retrocessione. Inspiegabile, incredibile e inaccettabile. Qualcosa deve cambiare”. Mentre Claudio se la prende con Inzaghi: “Sembra il giorno del deficiente che inizia con le riserve. Il quarto posto è più importante del match di mercoledì”.

Inter, Correa ancora una volta nel mirino dei tifosi

Inzaghi fa turnover e concede una nuova occasione a Joaquin Correa. Il giocatore ex Lazio anche contro il Monza sembra far fatica a trovare il ritmo giusto e sui social i tifosi on gli fanno sconti: “Tra Correa e il nulla meglio il nulla”, sentenza Claudio. Prof commenta: “Tira solo di piattone. E’ davvero il giocatore più inutile della storia”. Anche Karma è sulla stessa lunghezza d’onda: “Inzaghi ci avrebbe anche stancato con questa cosa di mettere sempre Correa e Dumfries”.

Inter-Monza, polemiche per la scelta di De Vrij capitano

L’Inter cambia ancora una volta il suo capitano. Dopo l’annunciata partenza di Milan Skriniar in direzione Parigi, il club nerazzurro è stato costretto a cambiare anche il titolare della fascia di capitano. Contro il Monza a vestirla è Stefan De Vrij, una scelta che scatena ancora una volta le polemiche tra i tifosi: “E’ l’820esimo capitano di stagione. La prossima volta forse tocca al magazziniere”, scrive Sabao. Anche Maximo la pensa allo stesso modo: “Un capitano diverso ogni settimana, è una cosa mai vista”.