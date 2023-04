L’Inter ripensa a Conte? L’indizio che fa sognare i tifosi nerazzurri

Semplice coincidenza o piuttosto indizio di mercato? Gianluca Spinelli, prossimo preparatore dei portieri dell'Inter, ha lavorato al fianco di Antonio Conte per quattro stagioni.

Semplice coincidenza o indizio di mercato? L’Inter ha scelto il preparatore dei portieri per la prossima stagione e un dettaglio non è sfuggito agli addetti ai lavori: si tratta di un personaggio che ha lavorato a stretto contatto con Antonio Conte per quattro stagioni. Uno di quelli di cui l’ex allenatore nerazzurro si fida e che conosce molto bene. Difficile non immaginare che, dietro la scelta di Gianluca Spinelli, non ci sia dietro qualcos’altro.

Chi è Gianluca Spinelli, nuovo preparatore portieri dell’Inter

Milanese, 56 anni, Spinelli è pronto a rientrare nella sua città dopo varie peregrinazioni all’estero. Nell’ambiente è considerato un luminare. Ha lavorato nel Como, nel Genoa, poi nel 2014 è entrato a far parte dello staff della nazionale azzurra. È lì che è cominciato il suo rapporto professionale con Conte, che è proseguito anche dopo la fine dell’esperienza in azzurro: l’ex Ct, infatti, lo ha voluto con lui anche per la successiva esperienza al Chelsea, altre due stagioni insieme dal 2016 al 2018.

Spinelli e quel legame col Conte che potrebbe riannodarsi

Poi le strade di Conte e Spinelli si sono separate. Il secondo è diventato preparatore dei portieri di un’altra big d’Europa, il Paris Saint-Germain. Quattro stagioni in cui ha avuto modo di lavorare con alcuni dei professionisti più importanti del panorama mondiale, da Navas a Buffon, per finire a Donnarumma. A fine anno le strade del preparatore e del club francese si separeranno. L’Inter lo aspetta. E, magari, potrebbe in nerazzurro potrebbe ricomporsi il sodalizio con Conte.

Con Spinelli torna Conte? Tifosi dell’Inter poco entusiasti

Della possibile reunion si dice convinta la Gazzetta dello Sport, che scrive nella home del suo sito internet: Inter, nello staff del futuro arriva un fedelissimo di Conte. Un “fedelissimo”, appunto. E i tifosi, che ne pensano? “Conte anche no! Le minestre riscaldate no!”, tuona Mack. “L’unico che deve tornare è Pintus…Conte per favore anche NO”, scrive a caratteri cubitali Stefano. “Se torna Conte significa che Zhang ha già venduto”, suggerisce Rolando mentre Claudio fa un’altra ipotesi a proposito di Spinelli: “Dal PSG potrebbe essere che ha conosciuto anche Thiago Motta…”: