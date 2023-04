Champions, l’Inter sogna il derby d’Europa: Inzaghi incubo del Milan nelle coppe 

Dopo il 2-0 dei nerazzurri a Lisbona contro il Benfica e il successo di misura del Milan sul Napoli nell’andata dei quarti di finale aumentano le possibilità di una stracittadina in Champions League

13-04-2023 11:40

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Con il 2-0 di Lisbona sul campo del Benfica l’Inter ha messo un piede in semifinale di Champions League, traguardo che potrebbe raggiungere anche il Milan, in vantaggio per 1-0 nel quarto di finale contro il Napoli: l’ipotesi di un derby europeo stuzzica i nerazzurri, anche perché Simone Inzaghi vanta precedenti positivi contro i rossoneri nelle coppe.

L’ipotesi derby Inter-Milan in Champions League

Sarà derby di Milano nelle semifinali di Champions League? L’ipotesi è concreta dopo il 2-0 rifilato dall’Inter a Lisbona al Benfica e la vittoria di misura di ieri sera del Milan sul Napoli, che nel match di ritorno al Maradona dovrà fare a meno di due pedine chiave per Spalletti come Anguissa e Kim.

Se entrambe le milanesi dovessero superare il turno, darebbero vita per la terza volta al doppio derby nella fase a eliminazione diretta della Champions League dopo quelli del 2003 in semifinale (terminati 0-0 e 1-1 col Milan qualificato per il gol in trasferta) e del 2005 ai quarti di finale (2-0 e 3-0 per il Milan).

Inter, Simone Inzaghi incubo del Milan nelle coppe

Se i precedenti dei derby di Champions League sorridono al Milan, c’è un dato più recente che può però aumentare la fiducia dei tifosi dell’Inter. Simone Inzaghi, infatti, rappresenta un vero e proprio incubo per i rossoneri nelle sfide di coppa. Allenando Lazio e Inter, infatti, l’attuale tecnico nerazzurro ha incontrato il Milan in 4 occasioni, uscendo vittorioso dal confronto per 3 volte.

Inter, i precedenti di Inzaghi contro il Milan nelle coppe

Il precedente più lontano è l’unico sfavorevole a Inzaghi, che nella stagione 2017/18 vide la sua Lazio eliminata ai rigori dal Milan nella semifinale di Coppa Italia dopo due 0-0. Si sono risolte tutte a suo favore, invece, le sfide successive. Nella stagione 2018/19, ancora alla guida della Lazio, Inzaghi eliminò il Milan in semifinale di Coppa Italia: 0-0 all’andata all’Olimpico, 1-0 per i biancocelesti a San Siro con gol di Correa, oggi nerazzurro.

Solo successi, invece, da allenatore dell’Inter: nella scorsa stagione in semifinale di Coppa Italia, con lo 0-0 dell’andata e il 3-0 firmato al ritorno da Lautaro Martinez (doppietta) e Gosens; lo scorso 18 gennaio, infine, l’Inter di Inzaghi dominò la finale di SuperCoppa Italiana contro i rossoneri, imponendosi ancora per 3-0 con reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro.