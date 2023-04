Inter, Inzaghi: "Nessuna rivincita, lavoro per il bene della squadra"

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, dopo il successo per 2-0 ai quarti di finale di Champions League contro il Benfica, ha detto la sue riguardo la partita di questa sera decisa dal gol di testa di Nicolò Barella (il primo realizzato in questa maniera dal centrocampista sardo da quando indossa la maglietta dell’Inter) e dal rigore da parte del subentrato Romelu Lukaku. Il belga, dal dischetto, dopo un clamoroso errore da parte dell’ex Inter Joao Mario, ha chiuso il match d’andata. Il portoghese, infatti, ha commesso il fallo costato il rigore ai suoi.

Le parole del tecnico piacentino:

L’allenatore dei nerazzurri commenta poi il risultato:

“Le ultime partite non erano state coronate con il successo, ma erano state fatte 3 ottime gare. Questa è la terza trasferta in poco tempo, siamo in un momento in cui siamo un po’ affaticati, ma dobbiamo andare oltre. Intanto ci godiamo la serata”.