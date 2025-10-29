Pagelle Juventus-Udinese: Vlahovic e Gatti regalano i tre punti, Zaniolo non basta, Okoye para tutto, sigillo di Yildiz

La Juventus torna al successo dopo un lungo digiuno: battuta 3-1 l’Udinese al termine di una partita comunque non facile. Ma dopo quattro partite senza gol e due sconfitte consecutive (tre, se si aggiunge quella con il Real), finalmente arrivano i tre punti.
Juventus-Udinese, il racconto del match
Dopo 398 minuti la Juventus trova il gol, grazie al rigore realizzato da Vlahovic che non segnava dal 16 settembre. Brambilla, in attesa dell’arrivo di Spalletti, ha schierato i bianconeri con un 3-4-1-2, con Yildiz alle spalle del tandem Openda-Vlahovic. Un successo senza dubbio meritato: basti pensare alle numerose parate di Okoye, che ha sbagliato in occasione del gol di Gatti ma ha parato tutto il resto del parabile. Unica nota lieta dell’Udinese, il redivivo Zaniolo, che al tramonto del primo tempo ha trovato il gol del momentaneo 1-1. Poi una sostituzione ai più apparsa immotivata, anche perché da quel momento un poi i friulani non sono praticamente più riusciti ad apporre argine alla manovra bianconera. Tre punti che rilanciano la Juventus, in attesa di quanto potrà succedere nelle prossime ore.
Rivivi qui le emozioni di Juventus-Udinese
Top&flop Juventus
- Vlahovic 7 – Freddo nella realizzazione del rigore, spazia su tutto il fronte con buon costrutto: tante buone iniziative di forza e di tecnica, trascina lo stadio in tante occasioni
- Cambiaso 7 – Partita ordinata, ha il gran merito dell’assist del 2-1. Tante cose buone, Kamara non riesce a contrastarlo in alcun modo
- Kostic 6,5 – Eihzibue non è cliente facile, ma lui si disimpegna bene sia in fase offensiva che in appoggio alla manovra con alcune iniziative interessanti e un gran tiro che Okoye intercetta
- Locatelli 6 – Distribuisce bene il gioco, i lanci questa volta sono (quasi) tutti precisi, tranne uno che avrebbe mandato in porta Yildiz. Cala nel secondo tempo
- Openda 5 – Bel movimento in occasione del rigore, corre tanto ma commette qualche errore di troppo sia in appoggio che sottoporta
- Di Gregorio 5,5 – Ancora una volta dà la sensazione di poter fare di più in occasione del gol subito
Top&flop Udinese
- Okoye 7 – Gran parata su Kostic nel primo tempo, altri interventi importanti nel corso della partita in particolare su Kalulu. Ma sul gol di Gatti non è esente da responsabilità
- Zaniolo 6,5 – Dà i primi segni di sè con un bell’assolo al 18′, poi trova il pareggio con un colpo di bigliardo. Sostituzione che ha sorpreso molti, sembrava in forma
- Ehizibue 6 – E’ il più intraprendente dell’Udinese nel primo tempo, costringe Kostic a restare basso per lunghi tratti. Cala vistosamente nella ripresa
- Goglichidze 4,5 – Ingenuo in occasione del rigore procurato su Vlahovic, commette parecchi altri errori anche di piazzamento e si mangia un gol in avvio di ripresa. Provoca anche il secondo rigore
- Atta 5 – Stranamente timido, il dinamismo di Kostic e l’attenzione di Kelly lo tengono fuori dalla partita
- Davis 5 – Resta in campo 38 minuti, durante i quali non riesce praticamente mai a incidere
La pagella dell’arbitro
- Di Bello 6,5 – Non ha dubbi sul primo rigore, e d’altronde non ce ne potevano essere. Il Var lo aiuta in occasione del secondo rigore in favore della Juventus, per il resto partita molto tranquilla