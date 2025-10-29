Juventus-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Udinese di Serie A 2025-26, 9a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche stagionali.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juventus-Udinese è la sfida della 9a giornata della Serie A 2025-26, in programma all’Allianz Stadium di Torino mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 18:30. In classifica la Juventus è 8ª con 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte) e un bilancio di 9 gol segnati e 8 subiti; l’Udinese segue al 9° posto anch’essa a 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfite) con 10 reti fatte e 12 incassate.

Probabili formazioni di Juventus-Udinese

Indicazioni della vigilia che spingono verso una Juventus ordinata nel 3-4-2-1: tra i pali dovrebbe andare Di Gregorio, con Gatti, Rugani e Kelly a schermare. Sulle corsie si va verso Kalulu a destra e Cambiaso a sinistra, in mezzo l’opzione Koopmeiners–Thuram garantirebbe gamba e geometrie. Sulla trequarti il talento di Yildiz e la duttilità di McKennie dovrebbero supportare Vlahovic. Assenze pesanti: fuori Bremer, Milik, Cabal.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Udinese potrebbe confermare il 3-5-2: Okoye in porta, retroguardia guidata da Kabasele con Goglichidze e Bertola; a tutta fascia Zanoli e Kamara, in mezzo opzione Ekkelenkamp, Karlström, Atta. Davanti, coppia mobile Zaniolo–Davis. Restano indisponibili Solet, Kristensen, Nunziante; al momento non risultano squalificati di rilievo.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; Vlahovic.

V:Sport

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Bertola; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

V:Sport

Gli indisponibili di Juventus-Udinese

Juventus – Infortunati: Pinsoglio (infortunio al polpaccio, rientro stimato fine novembre), Milik (infortunio al polpaccio), Bremer (infortunio al ginocchio), Cabal (lesione al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Pinsoglio (infortunio al polpaccio, rientro stimato fine novembre), Milik (infortunio al polpaccio), Bremer (infortunio al ginocchio), Cabal (lesione al bicipite femorale). Squalificati: nessuno. Udinese – Infortunati: Solet (infortunio muscolare), Kristensen (lesione al bicipite femorale, rientro stimato dicembre), Nunziante (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Juventus in flessione con tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque; l’Udinese ha raccolto un successo, due pari e due ko. Trend che raccontano un match aperto: ai bianconeri serve cinismo, ai friulani continuità.

Nelle ultime 5 di campionato la Juventus ha fatto 3 punti, l’Udinese ne ha raccolti 5. Dettaglio:

Juventus : Verona-Juventus 1-1; Juventus-Atalanta 1-1; Juventus-Milan 0-0; Como-Juventus 2-0; Lazio-Juventus 1-0.

: Verona-Juventus 1-1; Juventus-Atalanta 1-1; Juventus-Milan 0-0; Como-Juventus 2-0; Lazio-Juventus 1-0. Udinese: Udinese-Milan 0-3; Sassuolo-Udinese 3-1; Udinese-Cagliari 1-1; Cremonese-Udinese 1-1; Udinese-Lecce 3-2.

L’arbitro di Juventus-Udinese

Designazione affidata a Di Bello; assistenti Rossi M. e Bercigli, IV ufficiale Bonacina, al VAR Paterna con Guida AVAR. Nella Serie A 2025/26 Marco Di Bello ha diretto 1 gara: 7 ammonizioni, 1 espulsione, nessun rigore fischiato, con media di 8 cartellini a partita.

Informazioni interessanti

La storia sorride alla Juventus contro l’Udinese, avversaria spesso favorevole ai bianconeri in campionato. Negli ultimi incroci i piemontesi hanno costruito una striscia importante per successi e clean sheet, ma il momento recente della squadra di casa racconta qualche difficoltà offensiva e una serie di pareggi interni. I friulani, invece, stanno trovando solidità e punti soprattutto lontano dalla Dacia Arena: bottino esterno interessante e attacco pragmatico, con Davis in crescita e Zaniolo pronto a incidere tra le linee. Occhi anche su Vlahovic, spesso decisivo contro i bianconeri friulani e vicino a un traguardo importante nelle marcature casalinghe.

Contro l’ Udinese , la Juventus vince più spesso che con quasi chiunque in A: successo nel 69% dei 102 confronti.

, la vince più spesso che con quasi chiunque in A: successo nel 69% dei 102 confronti. Sei vittorie nelle ultime sette per la Juventus contro i friulani: quando ha vinto, lo ha fatto tenendo la porta inviolata.

contro i friulani: quando ha vinto, lo ha fatto tenendo la porta inviolata. A Torino manca il segno X tra queste squadre dal 1990: da allora tanti successi per i padroni di casa e qualche colpo esterno bianconero friulano.

La Juventus arriva da otto gare ufficiali senza vittoria: una striscia così lunga è merce rarissima nella storia bianconera.

arriva da otto gare ufficiali senza vittoria: una striscia così lunga è merce rarissima nella storia bianconera. Quattro gare di fila senza segnare per la Juventus : il record negativo all’orizzonte è di cinque, datato 1967.

: il record negativo all’orizzonte è di cinque, datato 1967. All’Allianz ultimi tre match della Juventus finiti in pareggio: non accadeva così spesso dal 2006.

finiti in pareggio: non accadeva così spesso dal 2006. L’ Udinese ha raccolto più punti in trasferta che in casa fin qui: due vittorie, un pari e un ko, con bilancio reti in equilibrio.

ha raccolto più punti in trasferta che in casa fin qui: due vittorie, un pari e un ko, con bilancio reti in equilibrio. Vlahovic ha preso gusto contro l’ Udinese : quattro partecipazioni-gol nelle ultime quattro sfide e quota 50 reti casalinghe nel mirino.

ha preso gusto contro l’ : quattro partecipazioni-gol nelle ultime quattro sfide e quota 50 reti casalinghe nel mirino. Davis è partito forte: tre gol nelle prime otto di A, e ora sogna per la prima volta il bis consecutivo tra Serie A e Premier.

Le statistiche stagionali di Juventus e Udinese

Possesso palla a trazione Juventus (57,9%) contro un’Udinese più verticale (48,5%). Sul volume di tiro i bianconeri di casa producono di più (89 tiri, 40 nello specchio), mentre i friulani hanno una migliore conversione (14,5%) e precisione (43,5%). In fase difensiva la Juventus vanta più clean sheet (3 a 1), ma concede complessivamente più conclusioni. Disciplina: gialli 15 per la Juventus, 18 per l’Udinese.

Juventus Udinese Partite giocate 8 8 Vittorie 3 3 Pareggi 3 3 Sconfitte 2 2 Gol segnati 9 10 Gol subiti 8 12 Clean sheet 3 1 Possesso palla (%) 57,9 48,5 Tiri totali 89 69 Tiri in porta 40 30 Precisione tiro (%) 44,9 43,5 Conversione tiro (%) 10,1 14,5 Cartellini gialli 15 18 Cartellini rossi 1 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Juventus-Udinese e a che ora inizia? Mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 18:30. Dove si gioca Juventus-Udinese? All’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Udinese? Marco Di Bello; assistenti Rossi M. e Bercigli, IV Bonacina, VAR Paterna, AVAR Guida.