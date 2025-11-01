Udinese-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese–Atalanta accende la 10a giornata di Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine sabato 1 novembre 2025 alle 15:00. I friulani sono 12° con 12 punti (9 gare: 3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte; gol 11-15), la Dea è 9° con 13 punti (9 gare: 2 vittorie, 7 pareggi; gol 13-7).
- Probabili formazioni di Udinese-Atalanta
- Gli indisponibili di Udinese-Atalanta
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Udinese-Atalanta
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Udinese e Atalanta
Probabili formazioni di Udinese-Atalanta
L’Udinese dovrebbe confermare il 3-5-2: davanti a Okoye, linea a tre con Goglichidze, Kabasele e Solet; sulle corsie Zanoli e Kamara, in mezzo regia a Karlström con Ekkelenkamp e Atta mezzali. Davanti coppia Zaniolo–Buksa. Si va verso conferme dopo Lecce, anche perché le assenze di Davis e Kristensen pesano nelle rotazioni.
L’Atalanta di Juric (3-4-2-1) potrebbe riproporre Carnesecchi in porta, terzetto Kossounou–Hien–Djimsiti, a tutta fascia Zappacosta e Zalewski, in mediana Ederson e Pasalic. Sulla trequarti, in assenza di de Roon e con Scalvini non al meglio, spazio a Samardzic e Lookman alle spalle di Krstovic. Restano opzioni De Ketelaere e Scamacca a gara in corso.
- Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.
- V:Sport
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic.
- V:Sport
Gli indisponibili di Udinese-Atalanta
- Udinese – Infortunati: Davis (infortunio alla coscia), Kristensen (infortunio al bicipite femorale), Nunziante (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.
- Atalanta – Infortunati: de Roon (infortunio al bicipite femorale), Bakker (rottura del legamento crociato anteriore), Scalvini (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Udinese e Atalanta arrivano al match con inerzie diverse: i friulani alternano, la Dea pareggia in serie.
|Udinese
|ko
|x
|x
|ok
|ko
|Atalanta
|x
|x
|x
|x
|x
Nelle ultime 5 di campionato l’Udinese ha totalizzato 5 punti; l’Atalanta ne ha fatti 5. Dettaglio risultati:
- Udinese
Sassuolo-Udinese 3-1; Udinese-Cagliari 1-1; Cremonese-Udinese 1-1; Udinese-Lecce 3-2; Juventus-Udinese 3-1.
- Atalanta
Juventus-Atalanta 1-1; Atalanta-Como 1-1; Atalanta-Lazio 0-0; Cremonese-Atalanta 1-1; Atalanta-Milan 1-1.
L’arbitro di Udinese-Atalanta
Arbitra Fabbri; assistenti Yoshikawa – Ricci. Quarto ufficiale Calzavara, al VAR Serra, AVAR Piccinini. In questa Serie A Fabbri ha diretto 1 gara: 0 rigori assegnati, 6 ammonizioni, nessun rosso, 29 falli fischiati e 3 fuorigioco.
Statistiche interessanti
Serie lunga per la Atalanta contro l’Udinese: la Dea è imbattuta da quindici incroci e in trasferta tende a pareggiare, come raccontano le ultime uscite. I friulani, però, ritrovata brillantezza in casa, cercano di sfruttare l’inerzia del recente 3-2 col Lecce. Occhio ai clean sheet: la Dea ha spesso tenuto la porta inviolata contro i bianconeri nelle sfide più recenti, mentre l’Udinese deve invertire un trend difensivo pesante in questo anno solare.
In chiave uomini, fari su Zaniolo, tornato a segnare con continuità, e su Lookman, pedina imprescindibile nel sistema di Juric. L’equilibrio recente dell’Atalanta (sette pari in nove) suggerisce una gara combattuta, dove gli episodi sulle fasce (Zappacosta, Zalewski da un lato; Zanoli, Kamara dall’altro) e le palle inattive potrebbero risultare determinanti.
- L’Atalanta non perde con l’Udinese in Serie A da 15 gare: è una delle sue strisce utili più lunghe contro una singola avversaria.
- Tre clean sheet della Atalanta nelle ultime cinque sfide con l’Udinese: solidità che ha cambiato volto rispetto ai precedenti incroci.
- In Friuli, le ultime tre sfide sono finite in parità: un altro x eguaglierebbe il record bianconero di quattro pareggi interni consecutivi contro lo stesso avversario.
- Nessuno ha incassato più gol dell’Udinese in questo campionato (15): nel 2025 la retroguardia friulana è la più perforata tra le squadre rimaste in A.
- L’Udinese ha rotto il digiuno casalingo nell’ultima al Bluenergy: Runjaic punta a dare continuità al trend interno.
- Sette pareggi nelle ultime nove per la Atalanta (cinque di fila): la squadra di Juric flirta con un primato che manca dagli anni ’80.
- In trasferta la Atalanta ha pareggiato tre delle ultime quattro: la serie potrebbe allungarsi anche a Udine.
- Dea imbattuta nelle prime nove giornate per la seconda volta nella sua storia: la prima sconfitta, allora, arrivò all’11ª.
- Zaniolo è tornato incisivo: due reti nelle ultime tre presenze, già eguagliato il bottino dello scorso campionato.
- Lookman è tra i più impiegati da Juric a ottobre e ha già colpito l’Udinese in A: pericolo costante tra le linee.
Le statistiche stagionali di Udinese e Atalanta
L’Atalanta viaggia imbattuta con difesa d’acciaio (7 gol subiti in 9 gare) e possesso medio superiore (55,3%) rispetto all’Udinese (48,0%). I friulani segnano con buona precisione (accuracy 43,24%) ma concedono troppo (15 reti al passivo). I nerazzurri costruiscono di più (43 tiri nello specchio) e mantengono ordine tecnico (86,09% di passaggi riusciti), mentre i bianconeri puntano su fisicità e transizioni.
|Udinese
|Atalanta
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|3
|2
|Numero di partite perse
|3
|0
|Numero di partite pareggiate
|3
|7
|Gol totali segnati
|11
|13
|Gol totali subiti
|15
|7
|Media gol subiti per partita
|1,7
|0,8
|Percentuale possesso palla
|48,0
|55,3
|Tiri nello specchio della porta
|32
|43
|Percentuale di tiri in porta
|43,24
|41,75
|Clean sheet
|1
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|22
|12
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Udinese-Atalanta e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Sabato 1 novembre 2025 alle ore 15:00 italiane.
- Dove si gioca Udinese-Atalanta?
-
Al Bluenergy Stadium di Udine.
- Chi è l’arbitro di Udinese-Atalanta?
-
Michael Fabbri, con assistenti Yoshikawa e Ricci; IV uomo Calzavara, VAR Serra, AVAR Piccinini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.