Udinese-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Atalanta di Serie A 2025-26, 10a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Udinese–Atalanta accende la 10a giornata di Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine sabato 1 novembre 2025 alle 15:00. I friulani sono 12° con 12 punti (9 gare: 3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte; gol 11-15), la Dea è 9° con 13 punti (9 gare: 2 vittorie, 7 pareggi; gol 13-7).

Probabili formazioni di Udinese-Atalanta

L’Udinese dovrebbe confermare il 3-5-2: davanti a Okoye, linea a tre con Goglichidze, Kabasele e Solet; sulle corsie Zanoli e Kamara, in mezzo regia a Karlström con Ekkelenkamp e Atta mezzali. Davanti coppia Zaniolo–Buksa. Si va verso conferme dopo Lecce, anche perché le assenze di Davis e Kristensen pesano nelle rotazioni.

L’Atalanta di Juric (3-4-2-1) potrebbe riproporre Carnesecchi in porta, terzetto Kossounou–Hien–Djimsiti, a tutta fascia Zappacosta e Zalewski, in mediana Ederson e Pasalic. Sulla trequarti, in assenza di de Roon e con Scalvini non al meglio, spazio a Samardzic e Lookman alle spalle di Krstovic. Restano opzioni De Ketelaere e Scamacca a gara in corso.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic.

Gli indisponibili di Udinese-Atalanta

Udinese – Infortunati: Davis (infortunio alla coscia), Kristensen (infortunio al bicipite femorale), Nunziante (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Davis (infortunio alla coscia), Kristensen (infortunio al bicipite femorale), Nunziante (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno. Atalanta – Infortunati: de Roon (infortunio al bicipite femorale), Bakker (rottura del legamento crociato anteriore), Scalvini (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Udinese e Atalanta arrivano al match con inerzie diverse: i friulani alternano, la Dea pareggia in serie.

Udinese ko x x ok ko Atalanta x x x x x

Nelle ultime 5 di campionato l’Udinese ha totalizzato 5 punti; l’Atalanta ne ha fatti 5. Dettaglio risultati:

Udinese

Sassuolo-Udinese 3-1; Udinese-Cagliari 1-1; Cremonese-Udinese 1-1; Udinese-Lecce 3-2; Juventus-Udinese 3-1.

Atalanta

Juventus-Atalanta 1-1; Atalanta-Como 1-1; Atalanta-Lazio 0-0; Cremonese-Atalanta 1-1; Atalanta-Milan 1-1.

L’arbitro di Udinese-Atalanta

Arbitra Fabbri; assistenti Yoshikawa – Ricci. Quarto ufficiale Calzavara, al VAR Serra, AVAR Piccinini. In questa Serie A Fabbri ha diretto 1 gara: 0 rigori assegnati, 6 ammonizioni, nessun rosso, 29 falli fischiati e 3 fuorigioco.

Statistiche interessanti

Serie lunga per la Atalanta contro l’Udinese: la Dea è imbattuta da quindici incroci e in trasferta tende a pareggiare, come raccontano le ultime uscite. I friulani, però, ritrovata brillantezza in casa, cercano di sfruttare l’inerzia del recente 3-2 col Lecce. Occhio ai clean sheet: la Dea ha spesso tenuto la porta inviolata contro i bianconeri nelle sfide più recenti, mentre l’Udinese deve invertire un trend difensivo pesante in questo anno solare.

In chiave uomini, fari su Zaniolo, tornato a segnare con continuità, e su Lookman, pedina imprescindibile nel sistema di Juric. L’equilibrio recente dell’Atalanta (sette pari in nove) suggerisce una gara combattuta, dove gli episodi sulle fasce (Zappacosta, Zalewski da un lato; Zanoli, Kamara dall’altro) e le palle inattive potrebbero risultare determinanti.

L’ Atalanta non perde con l’ Udinese in Serie A da 15 gare: è una delle sue strisce utili più lunghe contro una singola avversaria.

non perde con l’ in Serie A da 15 gare: è una delle sue strisce utili più lunghe contro una singola avversaria. Tre clean sheet della Atalanta nelle ultime cinque sfide con l’ Udinese : solidità che ha cambiato volto rispetto ai precedenti incroci.

nelle ultime cinque sfide con l’ : solidità che ha cambiato volto rispetto ai precedenti incroci. In Friuli, le ultime tre sfide sono finite in parità: un altro x eguaglierebbe il record bianconero di quattro pareggi interni consecutivi contro lo stesso avversario.

Nessuno ha incassato più gol dell’ Udinese in questo campionato (15): nel 2025 la retroguardia friulana è la più perforata tra le squadre rimaste in A.

in questo campionato (15): nel 2025 la retroguardia friulana è la più perforata tra le squadre rimaste in A. L’ Udinese ha rotto il digiuno casalingo nell’ultima al Bluenergy: Runjaic punta a dare continuità al trend interno.

ha rotto il digiuno casalingo nell’ultima al Bluenergy: Runjaic punta a dare continuità al trend interno. Sette pareggi nelle ultime nove per la Atalanta (cinque di fila): la squadra di Juric flirta con un primato che manca dagli anni ’80.

(cinque di fila): la squadra di Juric flirta con un primato che manca dagli anni ’80. In trasferta la Atalanta ha pareggiato tre delle ultime quattro: la serie potrebbe allungarsi anche a Udine.

ha pareggiato tre delle ultime quattro: la serie potrebbe allungarsi anche a Udine. Dea imbattuta nelle prime nove giornate per la seconda volta nella sua storia: la prima sconfitta, allora, arrivò all’11ª.

Zaniolo è tornato incisivo: due reti nelle ultime tre presenze, già eguagliato il bottino dello scorso campionato.

è tornato incisivo: due reti nelle ultime tre presenze, già eguagliato il bottino dello scorso campionato. Lookman è tra i più impiegati da Juric a ottobre e ha già colpito l’Udinese in A: pericolo costante tra le linee.

Le statistiche stagionali di Udinese e Atalanta

L’Atalanta viaggia imbattuta con difesa d’acciaio (7 gol subiti in 9 gare) e possesso medio superiore (55,3%) rispetto all’Udinese (48,0%). I friulani segnano con buona precisione (accuracy 43,24%) ma concedono troppo (15 reti al passivo). I nerazzurri costruiscono di più (43 tiri nello specchio) e mantengono ordine tecnico (86,09% di passaggi riusciti), mentre i bianconeri puntano su fisicità e transizioni.

Udinese Atalanta Partite giocate 9 9 Numero di partite vinte 3 2 Numero di partite perse 3 0 Numero di partite pareggiate 3 7 Gol totali segnati 11 13 Gol totali subiti 15 7 Media gol subiti per partita 1,7 0,8 Percentuale possesso palla 48,0 55,3 Tiri nello specchio della porta 32 43 Percentuale di tiri in porta 43,24 41,75 Clean sheet 1 2 Numero totale di cartellini gialli 22 12

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Udinese-Atalanta e a che ora è il calcio d’inizio? Sabato 1 novembre 2025 alle ore 15:00 italiane. Dove si gioca Udinese-Atalanta? Al Bluenergy Stadium di Udine. Chi è l’arbitro di Udinese-Atalanta? Michael Fabbri, con assistenti Yoshikawa e Ricci; IV uomo Calzavara, VAR Serra, AVAR Piccinini.