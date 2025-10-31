Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 31 ottobre: Sinner ai quarti di Parigi-Bercy ed Eurolega di basket

Oggi la programmazione televisiva sportiva offre una ricca varietà di appuntamenti imperdibili per gli appassionati. Tra i protagonisti della giornata troviamo il calcio, con match di diversi campionati internazionali come la Saudi League, la Bundesliga 2, la Bundesliga e la Serie C, garantendo emozioni lungo tutto l’arco della giornata. Grande spazio anche al tennis, con i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy trasmessi in multiple fasce orarie su diversi canali Sky, offrendo un’occasione unica per seguire in diretta le sfide più avvincenti del circuito maschile e femminile. In campo anche Sinner. Non manca il basket con le sfide di Eurolega in serata, visibili su piattaforme pay. Completano il quadro sportivo di oggi il calcio a 5 maschile e la pallanuoto maschile, trasmessi su canali dedicati per soddisfare ogni gusto sportivo. Una giornata ricca di contenuti, molta azione e tante dirette per tenere compagnia agli appassionati di sport.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 19:00 Eurolega: Monaco-Panathinaikos Aktor (Sky Sport Basket)
- 20:30 Eurolega: Partizan-Barcellona (Sky Sport Max)
Calcio
- 01:15 Liga Profesional: Instituto-Rosario Central (Sportitalia)
- 15:50 Saudi League: Al Hilal-Al Shabab (Sportitalia)
- 18:30 Bundesliga 2: Elverrsberg-Hannover (Sky Sport Calcio)
- 20:30 Bundesliga: Augsburg-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio)
- 20:30 Serie C: Calcio Serie C 12ga Girone C Casertana/Catania (Sky Sport 1)
Calcio a 5 Maschile
- 20:30 Serie A Futsal: Napoli Futsal-Sandro Abate (Sky Sport Mix)
Pallanuoto Maschile
- 19:30 Serie A1 (Rai Sport)
Tennis
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)
- 14:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
- 16:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
- 19:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 20:30 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix)
