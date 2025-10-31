Virgilio Sport
Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 31 ottobre: Sinner ai quarti di Parigi-Bercy ed Eurolega di basket

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta oggi, dagli scontri di calcio ai quarti di finale di tennis

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi la programmazione televisiva sportiva offre una ricca varietà di appuntamenti imperdibili per gli appassionati. Tra i protagonisti della giornata troviamo il calcio, con match di diversi campionati internazionali come la Saudi League, la Bundesliga 2, la Bundesliga e la Serie C, garantendo emozioni lungo tutto l’arco della giornata. Grande spazio anche al tennis, con i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy trasmessi in multiple fasce orarie su diversi canali Sky, offrendo un’occasione unica per seguire in diretta le sfide più avvincenti del circuito maschile e femminile. In campo anche Sinner. Non manca il basket con le sfide di Eurolega in serata, visibili su piattaforme pay. Completano il quadro sportivo di oggi il calcio a 5 maschile e la pallanuoto maschile, trasmessi su canali dedicati per soddisfare ogni gusto sportivo. Una giornata ricca di contenuti, molta azione e tante dirette per tenere compagnia agli appassionati di sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 19:00 Eurolega: Monaco-Panathinaikos Aktor (Sky Sport Basket)
  • 20:30 Eurolega: Partizan-Barcellona (Sky Sport Max)

Calcio

  • 01:15 Liga Profesional: Instituto-Rosario Central (Sportitalia)
  • 15:50 Saudi League: Al Hilal-Al Shabab (Sportitalia)
  • 18:30 Bundesliga 2: Elverrsberg-Hannover (Sky Sport Calcio)
  • 20:30 Bundesliga: Augsburg-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio)
  • 20:30 Serie C: Calcio Serie C 12ga Girone C Casertana/Catania (Sky Sport 1)

Calcio a 5 Maschile

  • 20:30 Serie A Futsal: Napoli Futsal-Sandro Abate (Sky Sport Mix)

Pallanuoto Maschile

  • 19:30 Serie A1 (Rai Sport)

Tennis

  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)
  • 14:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
  • 16:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
  • 19:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 20:30 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

