Pagelle Napoli-Bologna 0-2: Politano spreca, Di Lorenzo e Anguissa da incubo, Ndoye e Ravaglia super

Top e flop della partita Napoli-Bologna, valevole per la 36° giornata di serie A: uno-due Ndoye-Posch, poi Ravaglia para un rigore a Politano. Osimhen l'unico a lottare.

Il Bologna passeggia sulle ceneri di un Napoli che non c’è più e compie un passo decisivo verso la Champions. Altra prestazione da incubo degli azzurri al Maradona: sotto di due reti dopo 12′, i partenopei sbagliano anche un rigore con Politano. Di seguito le pagelle del Napoli, top e flop del Bologna e il tabellino del match.

Napoli-Bologna, la chiave della partita

Calzona recupera Kvara che completa il tridente con Politano e Osimhen. Sorprende Thiago Motta: Ravaglia tra i pali, c’è Urbanski a centrocampo, Ndoye, Zirkzee e Odgaard in attacco. Agli ospiti bastano 9′ per sbloccare il match: difesa azzurra in bambola, cross di Odgaard e per Ndoye è un gioco da ragazzi insaccare di testa. Dopo 3′ arriva anche il raddoppio: sugli sviluppi di un corner, spizzata di Calafiori e altro colpo di testa vincente, questa volta di Posch. Al 19′ rigore per il Napoli: Freuler tocca Osimhen e Pairetto non ha dubbi. Sul dischetto si presenta Politano, ma Ravaglia indovina l’angolo e salva gli emiliani.

Rivivi tutte le emozioni di Napoli-Bologna

Nella ripresa i partenopei provano a rimettersi in carreggiata, ma il Bologna è ben schierato in campo e concede pochissimo. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Osimhen, ma Ravaglia è ancora una volta super. Il risultato non cambia: Bologna momentaneamente terzo e sempre più vicino alla Champions.

Napoli, che cosa ha funzionato

Difficile trovare un aspetto positivo. L’unico a salvarsi è Osimhen, e non solo per il rigore conquistato. Pur non segnando, il nigeriano – prossimo protagonista del mercato estivo – è l’unico che lotta.

Napoli, che cosa non ha funzionato

Bisogna dirlo: il Napoli non c’è più. Svanito. Dissolto. Se dopo 12′ sei già sotto di due reti significa che non hai più voglia, che la testa è altrove. Ennesima prestazione da incubo della difesa: non si salva nessuno.

Le pagelle del Napoli

Meret 5: Sul primo gol è mal posizionato. Non dà mai la sensazione di trasmettere certezza al reperto, ma non è una novità.

Sul primo gol è mal posizionato. Non dà mai la sensazione di trasmettere certezza al reperto, ma non è una novità. Di Lorenzo 4,5: Altra prestazione da incubo per il capitano. Si lascia sovrastare da Ndoye in occasione del vantaggio del Bologna: annus horribilis. A questo punto non resta che sperare che Spalletti lo rivitalizzi per gli Europei.

Altra prestazione da incubo per il capitano. Si lascia sovrastare da Ndoye in occasione del vantaggio del Bologna: annus horribilis. A questo punto non resta che sperare che Spalletti lo rivitalizzi per gli Europei. Rrahmani 5: Travolto dalla furia e dalla fame degli avversari, proprio come tutti i compagni di reparto.

Travolto dalla furia e dalla fame degli avversari, proprio come tutti i compagni di reparto. Juan Jesus 5: Titolare per necessità, il brasiliano si rende protagonista dell’ennesima prestazione da dimenticare.

Titolare per necessità, il brasiliano si rende protagonista dell’ennesima prestazione da dimenticare. Olivera 4,5: Sbaglia in entrambi i gol del Bologna: completamente in tilt. Mazzocchi (sv dall’82’).

Sbaglia in entrambi i gol del Bologna: completamente in tilt. (sv dall’82’). Anguissa 4,5: Vale lo stesso commento del post Udinese: ormai è una statua. Immobile. Posch segna sotto i suoi occhi e non fa nulla per ostacolarlo: l’involuzione è clamorosa. Traorè (sv dall’81’).

Vale lo stesso commento del post Udinese: ormai è una statua. Immobile. Posch segna sotto i suoi occhi e non fa nulla per ostacolarlo: l’involuzione è clamorosa. (sv dall’81’). Lobotka 5: Sfiora un gran gol, ma è l’unico guizzo di un sabato anonimo per via della pressione degli avversari che lo annullano.

Sfiora un gran gol, ma è l’unico guizzo di un sabato anonimo per via della pressione degli avversari che lo annullano. Cajuste 5,5: Qualche recupero nell’arco di una prova troppo timida. Raspadori (sv dal 73′).

Qualche recupero nell’arco di una prova troppo timida. (sv dal 73′). Politano 5: S’incarica di battere il rigore del possibile 1-2. E lo sbaglia. Ngonge (6,5 dal 61′: molto buono l’impatto sul match).

S’incarica di battere il rigore del possibile 1-2. E lo sbaglia. (6,5 dal 61′: molto buono l’impatto sul match). Osimhen 6: L’unico che ci prova: si procurarsi il penalty e nella ripresa Ravaglia gli nega il gol con un miracolo.

L’unico che ci prova: si procurarsi il penalty e nella ripresa Ravaglia gli nega il gol con un miracolo. Kvaratskhelia 5,5: Recuperato all’ultimo momento, non riesce a dare la scossa. Ed è pure nervoso. Il Psg lo chiama: cosa farà Kvicha? Simeone (sv dall’82’).

Top e flop del Bologna

Ravaglia 7,5: Splendido il tuffo con cui neutralizza il rigore di Politano, poi si supera su Osimhen nella ripresa. Thiago Motta le indovina tutte.

Splendido il tuffo con cui neutralizza il rigore di Politano, poi si supera su Osimhen nella ripresa. Thiago Motta le indovina tutte. Ndoye 7: Primo gol stagionale dopo 9′ nel tempio di Diego. Ed è un sigillo pesantissimo, perché avvicina ferocemente il Bologna alla Champions.

Primo gol stagionale dopo 9′ nel tempio di Diego. Ed è un sigillo pesantissimo, perché avvicina ferocemente il Bologna alla Champions. Posch 7: L’austriaco completa l’uno-due micidiale degli ospiti che in 12′ tramortiscono gli ormai ex campioni d’Italia.

L’austriaco completa l’uno-due micidiale degli ospiti che in 12′ tramortiscono gli ormai ex campioni d’Italia. Odgaard 7: Il danese pennella per Ndoye, contribuendo in maniera decisiva al vantaggio dei felsinei.

Il danese pennella per Ndoye, contribuendo in maniera decisiva al vantaggio dei felsinei. Calafiori 7: Il gioiello rossoblù spizza per Posch che raddoppia: un assist per far gioire i fantallenatori che hanno scommesso sulle sue qualità. In difesa giganteggia.

Il gioiello rossoblù spizza per Posch che raddoppia: un assist per far gioire i fantallenatori che hanno scommesso sulle sue qualità. In difesa giganteggia. Zirkzee 6,5: È vero: non ha segnato. Ma quanto è bravo a dialogare con i compagni. Prezioso anche in fase di ripiego.

È vero: non ha segnato. Ma quanto è bravo a dialogare con i compagni. Prezioso anche in fase di ripiego. Freuler 6-: Causa il calcio di rigore pizzicando Osimhen. Un’ingenuità che rischiava di rimettere in gioco il Napoli, se non fosse stato per l’ottimo Ravaglia.

Il tabellino di Napoli-Bologna

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (82′ Mazzocchi); Anguissa (81′ Traorè), Lobotka, Cajuste (73′ Raspadori); Politano (61′ Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (82′ Simeone). A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Lindstrom, Dendoncker, D’Avino, Ostigard. Allenatore: Francesco Calzona

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler (82′ El Azzouzi), Urbanski (73′ Fabbian), Aebischer; Ndoye (56′ Saelemaekers), Zirkzee (73′ Castro), Odgaard (56′ Orsolini). A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Ilic, Moro, Karlsson, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Beukema. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Luca Pairetto

Ammoniti: Kvaratskhelia, Cajuste, Lucumì

Marcatori: 9′ Ndoye, 12′ Posch

Note: Politano ha sbagliato un rigore al 21′