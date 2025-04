Venezia-Milan 0-2, pagelle: Pulisic decisivo, Gimenez ritrova il gol ma che spaventi per il Diavolo

Le pagelle di Venezia-Milan, lunch match della 34esima giornata di Serie A: da Leao a Pulisic, fino ad arrivare alle scelte e ai cambi di Conceicao

A pochi giorni dalla splendida vittoria nel derby di Coppa Italia, il Milan di Sergio Conceiçao ritrova la vittoria anche in Serie A, superando un ottimo Venezia allo stadio “Penzo”. Decisivi il gol in avvio di Christian Pulisic e la rete nel finale di Gimenez, accompagnati da una buona fase difensiva. Yeboah e Nicolussi Caviglia tra i migliori in casa arancioneroverde. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match valido per la 34esima giornata di campionato.

Venezia-Milan 0-2: Pulisic decisivo, Gimenez ritrova il gol. Nicolussi Caviglia tra i migliori

Grande intensità nei primi 45 minuti della sfida del “Penzo”, con il Milan che trova subito il vantaggio con il solito Christian Pulisic, freddissimo a tu per tu con Radu. Piatto sinistro e gol dell’1-0. Il Venezia non si disunisce e raccoglie i frutti di una pressione ultra-offensiva in fase di non possesso, fino a centrare il bersaglio grosso con Yeboah. Il fuorigioco di rientro di Busio, però, vanifica la splendida azione dei lagunari e il possibile 1-1. Tra i più pimpanti Nicolussi Caviglia, pericoloso su palla inattiva.

Nella ripresa, il Venezia va ancora vicino al gol con Nicolussi Caviglia, dimostrando di volere fortemente un risultato positivo. I lagunari, però, non riescono a sfondare e alla fine pagano a caro prezzo i tanti errori nei pressi della porta di Maignan. Il Milan riparte e allo scadere del recupero chiude i conti con il messicano Gimenez, entrato al posto di Abraham. Pallonetto vincente e 2-0.

Le Pagelle del Milan

Maignan voto 6: Attento nel primo tempo sui calci piazzati di Nicolussi Caviglia, sempre molto insidiosi.

Tomori voto 6: Contiene gli inserimenti di Busio, pur soffrendo la prepotenza fisica di Haps. Fa il suo, con esperienza e fisicità.

Gabbia voto 7: Prestazione importante del centrale rossonero, che sembra beneficiare del passaggio alla difesa a tre. Si attacca a Fila e lo annulla completamente.

Pavlovic voto 6,5: Contiene Yeboah con i suoi mezzi, con le buone e con le cattive. Tiene botta.

Jimenez voto 6: Frizzante a sprazzi, è chiamato ad una fase difensiva di rilievo. Si dimostra all'altezza; dal 70′ Loftus-Cheek voto 5,5: Tanti errori e molte scelte sbagliate, soprattutto negli ultimi 20 metri. Si divora il gol del possibile 2-0 a pochi minuti dal 90′.

Fofana voto 6,5: Sostanza e atletismo in mezzo al campo, ma anche tanta qualità. Partecipa attivamente al gol di Pulisic, "strappando" con buona continuità nella metà campo avversaria, quando può; dall'88'

Reijnders voto 5,5: Soffre l'aggressività di Cande e Nicolussi Caviglia, pur tenendo botta nell'arco dei 90 minuti. Ha meno spazio del solito per essere pericoloso negli ultimi 20 metri.

Theo Hernandez voto 6,5: Yeboah è un cliente scomodo, ma il francese è attento nel raddoppiare e dare una mano a Pavlovic in copertura. Galoppa con buona costanza sulla fascia sinistra, creando problemi a Zerbin.

Pulisic voto 7: È lui ad aprire le danze dopo appena 5 minuti, finalizzando l'assist di Fofana e portando avanti il Milan. Non dà punti di riferimento, cercando di tenere alto il Milan nei momenti di difficoltà; dall'88' Joao Felix s.v.

Abraham voto 5,5: Titolare all'improvviso dopo l'infortunio di Jovic nel riscaldamento, è bravo a legare il gioco con il centrocampo rossonero, ma poco presente in area di rigore; dal 64′ Gimenez voto 6,5: Commette tantissimi errori di natura tecnica, ma al 96′ mette la sua firma e chiude l'incontro, punendo Radu con un pregevole pallonetto.

Leao voto 5,5: Non riesce a sfondare sulla sua corsia di competenza, accendendosi a sprazzi, ma senza rivelarsi incisivo; dal 70′ Walker voto 6: Entra per portare esperienza e fisicità sulle corsie esterne nel finale di gara. Pragmatico.

All. Conceiçao voto 6: Nel primo tempo raccoglie il massimo con il minimo sforzo, per poi essere costretto a soffrire contro un buon Venezia. Si affida ai singoli in un momento molto delicato.

Top e Flop del Venezia

TOP

Yeboah voto 6,5: Busio dovrà offrirgli almeno una cena, per aver vanificato il suo gol e la splendida azione del Venezia alla mezzora del primo tempo. Il fantasista arancioneroverde semina il panico sulla corsia destra

Nicolussi Caviglia voto 6,5: Sembra un pesce grande in un acquario molto piccolo. Giocatore di livello superiore per una squadra in piena lotta per non retrocedere. Destro vellutato e sempre pericoloso su calcio piazzato. Va più volte vicino alla gioia personale.

FLOP