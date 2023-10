Pallone d'oro, domani si sceglie tra Messi e Haaland: dove vedere la cerimonia in tv e in streaming

L'argentino dell'Inter Miami e il bomber del City i grandi favoriti, Barella unico italiano in lizza, in nomination anche Osimhen, Lautaro e Kvara

29-10-2023 13:30

Il countdown è partito: domani a partire dalle 20.30 si terrà la cerimonia di premiazione del Pallone d’oro. Per raccogliere l’eredità di Karim Benzema, incontrastato vincitore nell’edizione del 2022, si preannuncia un acceso duello tra Leo Messi e Haaland. Non c’è in nomination Cristiano Ronaldo, sono invece quattro i giocatori di serie A nei 30 della lista.

Messi favorito su Haaland per il Pallone d’oro

Le indiscrezioni della vigilia danno come favorito Messi, che conquisterebbe il suo ottavo pallone d’oro. Decisivo il Mondiale in Qatar, anche se risale a gennaio, quando segnò setto gol e conquistò il titolo con la sua Argentina.

Messi, che nel 2022 per la prima volta dopo 17 anni era stato escluso dai candidati del Pallone d’Oro, diventerebbe il primo tesserato di un club extraeuropeo (visto che gioca in Mls, all’Inter Miami) a vincere il trofeo. Spera ancora però Haaland e con lui anche altri big di primissima fascia come Mbappé, De Bruyne, Vinicius jr.

Due giocatori del Napoli in lista

Barella è l’unico italiano, non c’è Rafael Leão che era presente lo scorso anno. Osimhen, Lautaro e Kvaratskhelia gli altri “rappresentanti” della Serie A. Domani sera saranno consegnati anche altri riconoscimenti: il Pallone d’Oro femminile, il trofeo Kopa (per il miglior under-21) e il trofeo Yashin (per il miglior portiere).

Dove vedere la cerimonia del Pallone d’oro

La premiazione del Pallone d’Oro è disponibile in diretta tv per gli abbonati di Sky, precisamente sul canale Sky Sport 24 (numero 200). L’ alternativa è seguire la cerimonia sul Canale 20 del digitale terrestre in chiaro per tutti. Infine si può seguire la premiazione del Pallone d’Oro 2023 via Youtube (anche in questo caso gratuitamente), selezionando il canale ufficiale de L’Equipe.

La lista dei 30 candidati al Pallone d’oro

Questa la lista completa dei 30 candidati (in ordine alfabetico) al Pallone d’oro 2023

Julian Alvarez (Manchester City)

Nicolò Barella (Inter)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Ilkay Gundogan (Manchester City)

Josko Gvardiol (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Harry Kane (Bayern)

Min-Jae Kim (Bayern)

Randal Kolo Mouani (PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Robert Lewandowski (Barcellona)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Lautaro Martinez (Inter)

Kylian Mbappé (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Luka Modric (Real Madrid)

Jamal Musiala (Bayern)

Martin Odegaard (Arsenal)

Andrè Onana (Manchester United)

Victor Osimhen (Napoli)

Rodri (Manchester City)

Boukayo Saka (Arsenal)

Mohamed Salah (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Vinicius Junior (Real Madrid)