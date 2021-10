Pallone d’oro, la lista dei candidati scatena un putiferio sul web

Il momento di scoprire il prossimo Pallone d’Oro si avvicina sempre di più. E in questa marcia di avvicinamento arriva anche la lista dei 30 candidati alla vittoria finale. Una lista in realtà svelata con un leggero anticipi rispetto alla comunicazione ufficiale di France Football.

La lista dei possibili vincitori

Nella lista dei 30 nominati figurano ovviamente i principali calciatori al mondo, quelli che hanno fatto sognare tutti i tifosi nell’ultima stagione e ci sono anche alcuni giocatori della nazionale italiana. Non mancano i nomi di Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappè, quelli di Neymar, Suarez, Lewandoswki, e del giovanissimo Haaland. Ma ovviamente l’attenzione dei tifosi si sofferma sui giocatori italiani con la presenza di Donnarumma, Barella, Bonucchi, Chiellini e di Jorginho.

Il nome della discordia

Il nome che però crea le maggiori polemiche è quello del difensore del Milan, Simon Kjaer. Per tanti tifosi la sua presenza sulla lista si giustifica non con le sue prestazioni in campo ma con quanto fatto in occasione del terribile incidente che ha colpito Christian Eriksen nella gara d’esordio dell’Europeo.

“Nessuno mette in dubbio il gesto straordinario e da applausi di Kjaer ma se è stato messo immediatamente su quella lista solo per questo motivo, fanno prima a dare il pallone d’oro direttamente a lui”, scrive Super. Mentre Valerio ha una visione completamente diversa: “Invidio chi si scandalizza per Kjaer candidato al Pallone d’oro: è abbastanza giovane o disinteressato al calcio da non ricordare il vincitore dell’edizione del 1996. Non c’è proprio niente di scandaloso nella candidatura, e non ci sarebbe neanche se non fosse fortemente simbolica”. Anche Candy la pensa allo stesso modo: “Sottovalutate Kjaer in maniera imbarazzante, è un grande difensore e lo trattate come se fosse l’ultimo arrivato, se guardiamo ai meriti sportivi lui merita di stare in quella lista più di altri”.

Ovviamente sui social si scatena immediatamente un derby tra i tifosi dell’Inter e quelli del Milan, con Loca che attacca: “Vedo Kjaer e non vedo Skriniar, De Vrji e Bastoni, come mai? Non erano loro tre i migliori difensori al mondo?”. Mentre sul versante opposta c’è chi scrive: “Nella lista ci sono Barella, Lukaku mentre per il Milan solo Kjaer e solo per aver salvato la vita ad Eriksen. Ma non erano i più forti del mondo?”.

SPORTEVAI | 08-10-2021 18:13