Pandev: "Mi ritiro a fine anno"

20-11-2021 12:14

L’attaccante del Genoa Goran Pandev dirà addio al termine della stagione: “Ho continuato soprattutto per la gente. Mi sarebbe dispiaciuto fermarmi con gli stadi vuoti. I tifosi del Genoa mi hanno sempre sostenuto e meritano il mio ringraziamento”.

“Così come devo ringraziare Preziosi che mi ha convinto a restare, ma questo è il mio ultimo anno. Futuro? Non ci ho ancora pensato, ma non credo che farò l’allenatore. Mi immagino più dirigente, per valorizzare i giovani”, sono le parole al Corriere dello Sport.

Pandev 38 anni, è al Genoa dal 2015. In Serie A ha debuttato nel 2003 con l’Ancona.

OMNISPORT