Pandev non si ritira: un'altra stagione col Genoa

Non c’è ancora l’ufficialità, nè da parte del giocatore, nè da parte del Genoa. Ma la decisione sembra ormai presa: Goran Pandev non appende gli scarpini al chiodo e prolunga la sua carriera di un altro anno, deciso a giocare nuovamente davanti ai tifosi.

Secondo Sky Sport, infatti, Pandev giocherà con il Genoa anche nella prossima annata. Proprio la volontà di non chiudere la carriera coi club senza fans sembra essere stata decisiva per l’allungamento della propria era calcistica almeno fino a giugno 2022.

Attualmente Pandev è svincolato, dopo la conclusione del contratto con il Genoa lo scorso 30 giugno, ma la società ligure ha sempre lasciato la porta aperta per l’eventuale rinnovo. Ergo, non dovrebbero esserci grossi problemi per un nuovo accordo fino al prossimo anno.

Un ventennio in Serie A per Pandev, eccezion fatta per l’annata al Galatasaray nel 2014/2015. Ormai simbolo del Genoa, squadra con cui gioca dal 2015 e con la cui maglia ha segnato 32 reti, ha esordito in Italia con la maglia dell’Ancona, prima di diventare idolo alla Lazio.

Tre volte in doppia cifra con i biancocelesti, in coppia con Rocchi, due trofei e dunque l’approdo all’Inter o per meglio dire il ritorno, visto che fu proprio la società meneghina a portarlo in Serie A: nel suo palmares anche il Triplete sotto Mourinho, per il quale contribuì con tre reti.

Difficile, se non impossibile, ipotizzare ad un prolungamento di carriera oltre il 2022, visto che a quel punto gli anni nella carta d’identità saranno 38. Considerando che mesi fa sembrava certo il suo addio al calcio, e non solo alla Nazionale macedone, salutata dopo Euro 2020, nulla è però scontato.

Intanto, la settima annata consecutiva al Genoa sembra sempre più vicina, duttile pilastro d’attacco per Ballardini che i tifosi del Grifone potranno salutare come si deve.

OMNISPORT | 23-07-2021 20:59