Paolo Rossi, il commovente aneddoto della moglie ricorda il legame tra Pablito e Minà

Con un toccante post social, Federica Cappelletti ricorda un commovente aneddoto risalente ad appena dopo il Mondiale 1982 con protagonisti il marito, Paolo Rossi, e il giornalista Gianni Minà

05-04-2023 15:27

“Ciao Gianni, ricordo con affetto e nostalgia l’ultimo incontro nella tua casa romana, la tua gioia nel riabbracciare Paolo”. Inizia con queste parole il toccante messaggio affidato ai social da Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, per salutare Gianni Minà, scomparso lo scorso 27 marzo a Roma.

L’amicizia tra Paolo Rossi e Gianni Minà

Paolo “Pablito” Rossi e Gianni Minà, due indimenticabili e indimenticati monumenti nei rispettivi ambiti, due giganti che il destino ha voluto unire in una grande e duratura amicizia, dietro e davanti alle telecamere, con il pallone e il calcio a cementare e sugellare il tutto nel segno di anni spensierati, di emozioni, passione e felicità, nonostante di diciotto anni di differenza.

Il toccante messaggio di Federica Cappelletti

Un legame costellato di aneddoti e ricordi, che rivivono oggi che i due non ci sono più, nei bei messaggi che Federica Cappelletti affida ai suoi profili social. Il primo, con il ricordo dell’amicizia tra il giornalista e “Pablito”, accompagnato da un bello scatto di tempi piuttosto recenti:

Ciao Gianni, ricordo con affetto e nostalgia l’ultimo incontro nella tua casa romana, la tua gioia nel riabbracciare Paolo. La sua gioia. Vi univano tanti ricordi, serate, trasmissioni, interviste e la notte di rientro dai Mondiali di Spagna 1982, quando Paolo, appena incoronato capocannoniere dei mondiali e Campione del mondo, prima di arrivare a casa tua si fermò per strada con Venditti e Tardelli a giocare a pallone, tra lo stupore dei passanti. Un racconto che ho sentito molte volte e che fa parte di un repertorio di emozioni incredibili. Sei stato un amico di Paolo e della nostra famiglia, un gigante nella vita. Buon viaggio caro Gianni il Paradiso è sempre più affollato!

Un aneddoto reso ancora più prezioso dalla risposta a un tifoso: “Erano tutti in auto insieme e stavano andando a casa di Minà. Improvvisamente si sono fermati e hanno fatto qualche tiro di pallone per strada…. Erano appena diventati Campioni del Mondo…. Felici, giovani, con la vita in mano”.

Il saluto a Minà dei Campioni del mondo ’82

Poi, il secondo messaggio a Minà della Cappelletti, con la dedicata condivisa da tutti i Campioni del Mundial ’82 vinto dagli azzurri guidati da Enzo Bearzot, con “Pablito” capocannoniere del torneo:

“Il modo migliore per conservare gli amici è tenerli nel cuore”. Ciao Gianni, grande giornalista, scrittore, condutture ma soprattutto amico. Ci mancherai

I campioni del Mondo del 1982 (dedica condivisa con tutti i Campioni di Spagna ‘82).

ITALIAMEDIA