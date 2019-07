Paolo Simoncelli sulla crisi di Rossi: "La vita è una parabola"

Paolo Simoncelli continua a mantenere presente, tra noi, suo figlio Marco e quanto di buono aveva costruito anche fuori dalle piste. Il papà del pilota di MotoGP, scomparso tragicamente in pista a Sepang, è intervenuto durante la presentazione del progetto RideOnColors, durante il quale è stato svelato il nuovo manifesto del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini dedicato al 40° compleanno di Valentino Rossi.

Analizzando il periodo complicato che il nove volte campione del mondo sta affrontando, il padre di Marco ha rilasciato una dichiarazione che riassume la filosofia di vita che incarna: “Vale ha 40 anni, io 68, posso dare pochi consigli, purtroppo la vita è una parabola non c’è niente da fare, a 40 anni corre con i ragazzini di 20, non che non sia più capace di guidare, il polso è collegato al cervello, lui si allena tantissimo, è forte, qualche soddisfazione se la toglierà sicuramente”, ha dichiarato.

Tornando al prossimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di motociclismo, in programma a Misano dal 13 al 15 settembre, ci sarà un omaggio per i 40 anni di Valentino Rossi. Un ritratto del nove volte campione del mondo comparirà in una curva del circuito Marco Simoncelli, completando l’opera avviata nel 2017 all’interno del progetto “Ride on Colors”.

“Ho ridisegnato e colorato a mano una bellissima immagine scattata da Gigi Soldano che lo riprende in piega dall’alto – spiega Aldo Drudi, autore dell’opera -. Ho usato l’ombra che si proietta sull’asfalto per inserire nel poster la texture che quest’anno sarà riprodotta sugli spazi di fuga”. Il progetto, presentato oggi al Boga Space di Milano, si inserisce nel contesto delle attività relative al GP.

VIRGILIO SPORT | 30-07-2019 10:26