"Paratici come Moggi": il paragone fa esplodere la polemica sul web

Juventus nei guai in campo e fuori. Mentre la squadra di Max Allegri riassaporava il sapore della sconfitta nella gara persa all’Allianz Stadium contro l’Atalanta, sui social network si è tornato a parlare del caso plusvalenze e dell’indagine aperta dalla Procura di Torino sul modus operandi della società bianconera.

Il dirigente Federico Cherubini è stato interrogato per 9 ore dagli inquirenti, ma altri membri dei vertici Juve saranno ascoltati nelle prossime ore. I tifosi discutono della vicenda sul web e naturalmente i toni della polemica sono piuttosto accesi, in particolare quando vengono tirati in ballo gli altri problemi giudiziari della Juve nel recente passato.

Il paragone Paratici-Moggi di Palmeri

Un tweet di Tancredi Palmeri, in particolare, ha scatenato le reazioni dei tifosi pro e anti-Juve. Su Twitter il giornalista ha ripreso un titolo della Gazzetta dello Sport – “La Juve collabora. Cherubini dai pm per spiegare il metodo Paratici” – e ha postato un commento contenente un paragone velenoso. “Siamo già arrivati alle ‘plusvalenze a sua insaputa’. Come quando per qualche settimana si tentò di fare passare disperatamente il messaggio che Moggi agisse per proprio conto, spontaneamente e per tornaconto personale non della società. 15 anni dopo, stessa comunicazione…”.

Il paragone tra Moggi e Paratici – a parere di Palmeri il nuovo capro espiatorio che la Juventus vorrebbe utilizzare per discolparsi dalle accuse della Procura – ha scatenato una bufera su Twitter.

Le reazioni dei tifosi

“Quindi eventuale penalizzazione la daranno al Tottenham?”, ironizza Ciro, citando la nuova squadra dell’ex dirigente bianconero. “Beh, ma se ci pensi bene, cosa fa un ladro quando viene beccato? La prima cosa che fa è dare la colpa a qualcun altro. Dar la colpa a Paratici è un classicone evergreen”, aggiunge Maurone.

“Uguale uguale. Sei grande perché hai il coraggio di dire certe cose. Complimenti Tancredi”, scrive Giuseppe. “Caro Tancredi, si chiama propaganda”, aggiunge Met.

Il tweet di Palmeri, però, scatena anche la reazione dei tifosi juventini. “Non ti sfugge niente… Se non parli di Moggi ti senti male”, scrive Franco. “Perché perdere tempo ad interrogare Cherubini? Se chiamavano Lei avrebbe chiarito tutto in 10 minuti. Sentenza compresa”, scrive Angler.

“Vai a cantare con i tifosi perché è questo il tuo livello”, scrive Elia attaccando il giornalista.

