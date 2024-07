Parigi 2024, Bertolucci come Renzi: il rimpianto per la candidatura di Roma e la stoccata a Milano-Cortina

L’ex capitano della squadra di tennis esprime il suo rammarico per la mancata candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 ma sui social non tutti la pensano come lui

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La cerimonia di apertura di Parigi 2024 ha destato tante critiche, in Italia sono stati in tanti quelli che non hanno apprezzato le scelte fatte dal comitato organizzatore francese. Ma le scelte stilistiche per la cerimonia che ha dato inizio ai Giochi non è stato l’unico argomento del contendere. In tanti hanno messo in evidenza anche il fatto che invece di Parigi, la città ospitante poteva essere Roma.

La candidatura di Roma 2024

L’idea nacque nel dicembre del 2014 quando l’allora presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi e il presidente del Coni Giovanni Malagò annunciarono la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024. Una candidatura che divenne ufficiale nel febbraio del 2015 quando fu presentata al 2015. Un’avventura durata però soltanto un paio di anni, il 21 settembre del 2015 infatti la sindaca di Roma, Virginia Raggi, decise di ritirare la candidatura seguendo anche la linea del Movimento 5 Stelle, il suo partito, che era sempre stato opposto all’iniziativa olimpica. Una decisione pr giunta che il presidente Malagò non ha mai mandato giù parlandone anche in una recente intervista come una “ferita aperta”.

Le parole di Renzi e Bertolucci

L’ex premier Matteo Renzi è intervenuto proprio nel corso della cerimonia di apertura per riportare a galla la mancata candidatura di Roma. Le Olimpiadi si aprono ufficialmente nella capitale francese e torna anche il rammarico per la città eterna: “Che spettacolo l’inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi. Che peccato, però. Poteva essere Roma”. E a farli eco un po’ a sorpresa arriva anche Paolo Bertolucci, l’ex capitano di Coppa Davis lascia da parte Sinner e va all’attacco sui social: “Se penso che la cerimonia di apertura di questa Olimpiade avrebbe potuto disputarsi a Roma mi viene il sangue agli occhi”.

Social all’attacco

La “nostalgia” per la mancata candidatura di Roma è uno dei temi del primo giorno di Parigi 2024 (insieme alle tante critiche per la cerimonia di apertura) ma su questo i social si dividono. Sono in tanti a criticare Bertolucci e l’idea di un’Olimpiade italiana. Del resto quello che sta succedendo a Milano-Cortina, con l’aumento dei costi e i problemi legati alla costruzione della pista da bob non sono certo di buon auspicio: “Visto il modo di organizzare gli eventi in Italia meglio così. Torno è stato un errore, speriamo non lo sia anche Milano-Cortina”, con Bertolucci che risponde: “Le Olimpiadi invernali non portano soldi come quelle estive e 16 milioni di turisti”. E ancora: “Meglio che sia andata così” e ancora l’ex tennista a rispondere: “2 miliardi dal CIO, 7 da investimenti privati, 16 milioni di turisti. Perdere tutto ciò non è meglio, credimi”.