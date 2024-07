Parigi 24, tuffo nella Senna per Hidalgo e Estanguet

Promessa mantenuta a nove giorni dall'avvio delle Olimpiadi

Come annunciato nei giorni scorsi, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, il presidente del comitato organizzativo dei Giochi Olimpici Tony Estanguet e il prefetto della regione Ile-de-France Marc Guillaume si sono immersi questa mattina nella Senna, un tuffo simbolico a nove giorni dall’avvio delle olimpiadi parigine. Il bagno, molto atteso, era previsto a partire dalle 8.30 all’altezza del Bras Marie, tra il quartiere Saint-Paul e l’Ile Saint-Louis. A nove giorni dalla cerimonia inaugurale di Parigi 2024, sembra dunque rientrare – almeno per ora – l’allarme sull’inquinamento del fiume parigino e le autorita’ d’Oltralpe si mostrano fiduciose sulla possibilita’ di disputarvi, come previsto, le prove olimpiche di nuoto di fondo e triathlon.