Parigi-Bercy 2021: Mager eliminato da Auger-Aliassime

02-11-2021 13:51

Niente da fare a Parigi per il nostro Gianluca Mager. Il tennista azzurro è statao infatti sconfitto nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, per due set a uno, contro Felix Auger-Aliassime, numero undici del mondo.

Il ligure ha disputato un ottimo match, giocandosela alla pari con il canadese che si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 dopo due ore di gioco.

Grande equilibrio nel primo set con entrambi i tennisti che tengono agevolmente i propri turni di servizio. Si arriva fino al nono game, con Mager che trova un ottimo turno in risposta e riesce a conquistare il break. L’azzurro non trema nel game successivo e chiude la prima frazione sul 6-4. La musica non cambia nel secondo set che arriva in pochissimo tempo al 5-4 per Auger-Aliassime, con Mager costretto a servire per restare nel set. Purtroppo il ligure concede proprio in questo decimo game le prime palle break al canadese, che sfrutta l’occasione e chiude il set sul 6-4 andando sull’1-1.

Senza storia invece il terzo e decisivo set in cui il nostro Mager cade sotto i colpi del canadese che chiude 6-1, aiutato come sempre dal servizio con ben tredici ace e con l’80% dei punti conquistati con la prima.

