Sorteggio Roland Garros, Sinner evita Alcaraz e Djokovic. Ipotesi Medvedev ai quarti

Sinner si ritrova dalla parte del tabellone su cui svetta la presenza del Campione di Roma Medvedev: Alcaraz e Djokovici sul cammino di Fognini e Musetti.

25-05-2023 16:47

Tutto pronto a Parigi per dare il via al Roland Garros 2023: si è tenuto difatti nel primo pomeriggio il sorteggio del tabellone principale, maschile e femminile, degli Internazionali di Francia decimati dalle assenze, oltre che del Re di 14 edizioni Rafael Nadal, di Matteo Berrettini, Marin Cilic, Nick Kyrgios e Andy Murray. Sarà Jannik Sinner l’alfiere di punta del tennis azzurro.

Parigi, Sinner è nel lato tabellone di Medvedev

Dopo la precoce eliminazione per mano di Francisco Cerundolo a Roma, Jannik Sinner è in cerca di riscatto e si presenterà ai nastri di partenza come NR. 8 del Seeding: a Parigi ha raggiunto i quarti di finale nel 2020, quando fu fermato da Nadal, ostacolo che è stato insuperabile pure l’anno dopo; anche un anno fa la corsa del ragazzo di San Candido si è conclusa agli ottavi, complice l’infortunio patito contro Rublev. Sinner si trova nella parte bassa del tabellone e comincerà il suo cammino contro il francese Alexandre Muller: agli eventuali quarti di finali incontrerà Daniil Medvedev, che ha appena conquistato il suo primo torneo sulla terra rossa; il primo ‘vero’ ostacolo dovrebbe essere al terzo turno il bulgaro Dimitrov, con Zverev e Tiafoe trappole agli ottavi.

Parigi, il sorteggio degli altri azzurri

Gli altri cinque italiani giocheranno nella parte alta, rischiando i pericolosi incroci contro Carlos Alcaraz, NR. 1 del Seeeding, e Novak Djokovic, due volte Re di Parigi. Il Nr. 17 del Seeding Lorenzo Musetti esordirà contro lo svedese Mikael Ymer, Fabio Fognini contro il NR. 10 del Seeding Felix Auger-Aliassime, Matteo Arnaldi contro il colombiano Daniel Elahi Galan, Marco Cecchinato contro il francese Luca Van Assche e Lorenzo Sonego contro lo statunitense Ben Shelton, NR. 30 del Seeding. Saprà successivamente il suo incrocio Giulio Zeppieri, proveniente dalle qualificazioni, con possibilità anche per Andrea Vavassori e Flavio Cobolli di fare parte del main draw.

Parigi, gli accoppiamenti teorici degli ottavi

Questi gli incroci plausibili agli ottavi di finale:

[1] Carlos Alcaraz vs [14] Cameron Norrie

[2] Daniil Medvedev vs [15] Borna Coric

[3] Novak Djokovic vs [13] Hubert Hurkacz

[4] Casper Ruud vs [16] Tommy Paul

[5] Stefanos Tsitsipas vs [10] Felix Auger-Aliassime

[6] Holger Rune vs [9] Taylor Fritz

[7] Andrey Rublev vs [11] Karen Khachanov

[8] Jannik Sinner vs [12] Francis Tiafoe

Parigi, sorteggiato il tabellone femminile

Fari puntati tra le donne sulla polacca Iga Swiatek, chiamata a riconfermarsi per la terza volta: sono la bielorussa Sabalenka e la kazaka Rybakina le rivali più ambiziose. Delle sei azzurre Martina Trevisan è la sola testa di serie (NR. 26 del Seeding): difficile possa ripetere la semifinale di un anno fa, ma è giusto la toscana pensi prima al debutto contro l’ucraina Svitolina.

Questi gli incroci delle sei azzurre:

[26] M. Trevisan vs E. Svitolina

C. Giorgi vs A. Cornet

E. Cocciaretto vs [10] P. Kvitova

J. Paolini vs [30] S. Cirstea

S. Errani vs J. Teichmann

L. Bronzetti vs [7] O. Jabeur