Parma flop nel derby, il Pisa è irresistibile

26-11-2022 20:42

Si accorcia la classifica della Serie B dopo i primi due anticipi della 14ª giornata. Parma e Ternana hanno infatti sprecato l’occasione di avvicinarsi ai primissimi posti, venendo battute rispettivamente in casa dal Modena per 2-1 e sul campo del Pisa per 3-1 e restando ancorate a quota 22 punti.

Sorprendente il ko dei crociati, che al Tardini non perdevano il derby contro i canarini dal 1983: la squadra di Tesser approccia meglio la partita piazzando l’uno-due decisivo tra il 18′ e il 26′, con un colpo di testa di Falcinelli e un eurogol al volo di Bonfanti, sostituto dell’ultim’ora dell’infortunato Diaw.

Da quel momento il Parma, al primo ko interno della stagione, il terzo nelle ultime sei partite, ha attaccato a testa bassa, non andando però oltre qualche mischia e qualche tiro dalla distanza oltre al rigore di Vazquez che aveva riacceso le speranze al 26′ della ripresa. Il Modena sale a 17 punti e si allontana dalla zona playout.

Si allunga a cinque invece la striscia di partite senza successi della Ternana, che dopo tre pareggi per 0-0 cede nettamente all'”Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” al cospetto di un Pisa in gran forma: la squadra di D’Angelo è imbattuta dopo il ritorno in panchina del tecnico allontanato al termine della scorsa stagione per fare posto a Maran.

I toscani salgono a 18 punti, a -2 dalla zona playoff, grazie al nono risultato utile di fila e alla terza vittoria consecutiva in casa: Ternana tramortita da tre gol nel primo tempo, segnati da Tramoni al 19′, Beruatto al 32′ e Barba al 40′. Partipilo prova a riaprire il match allo scadere, ma nella ripresa per le Fere ci sarà solo un predominio sterile, con tanti cross e pochi tiri. Anzi, la miglior occasione è di Beruatto (palo).