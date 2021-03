Parma-Genoa, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Parma-Genoa:

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Osorio, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Karamoh, Pellè, Man.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Destro.

Tante conferme per D’Aversa, che non cambia la sua difesa con Osorio vicino a Bani. Kucka e Kurtic ai lati di Brugman a centrocampo, mentre Karamoh rimpiazza Mihaila nel tridente d’attacco con Pellè e Man.

Il Genoa di Ballardini ritrova Masiello e Destro dopo la squalifica, aggiunte chiave per i rossoblù che per il resto non cambiano rispetto alle abitudini. Zappacosta a destra, con Czyborra a sinistra.

