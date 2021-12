Parma, la fiducia di Krause: "Iachini sta lavorando bene"

16-12-2021 12:38

Il cambio della guardia in panchina, da Enzo Maresca a Beppe Iachini, non ha per il momento sortito effetti in casa Parma.

Il tecnico marchigiano ha raccolto solo tre punti in quattro partite senza ancora riuscire a vincere una gara.

Il risultato è che a due giornate dalla fine del girone d’andata la zona playout dista solo tre punti, un incubo per una squadra che sembrava essere stata costruita per dominare il campionato.

E all’orizzonte c’è la gara contro l’Alessandria, remake della finale playoff per la promozione in B del 2017, ma ora inattesa sfida-salvezza.

Tuttavia il presidente del club crociato, Kyle Krause, non ha perso la speranza di poter risalire la classifica e si è detto pronto ad operare massicci interventi durante il mercato di gennaio:

La situazione è più difficile di quanto ci aspettavamo alla fine della scorsa stagione” ha dichiarato Krause in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, nella quale però il presidente del Parma si è detto convinto della decisione appena presa per la panchina.

“Il lavoro di Iachini è già ben visibile, i calciatori sono più reattivi e stanno mostrando le qualità che hanno. Mi rassicura il fatto che in rosa ci siano diversi buoni talenti oltre a giocatori più esperti che conoscono la categoria e poi c’è sempre il calciomercato dal quale attingere. Questa serie B è difficile, ma la cosa importante è continuare a migliorare, come ho visto nel primo tempo contro il Perugia”.

