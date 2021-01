Parma-Lazio, la reazione di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, dopo la vittoria contro il Parma per 2-0:

“I ragazzi hanno approcciato bene la partita, forse avrebbero dovuto essere più cattivi in zona gol. Era una partita-trappola, dopo aver sbloccato la partita abbiamo gestito bene la vittoria. Abbiamo onorato il 121° compleanno del club, volevamo dare seguito alla vittoria contro la Fiorentina. Questo successo ci regala autostima e fiducia per il futuro, a partire dal derby di venerdì. Sappiamo quanto sia importante per i tifosi, cercheremo di prepararlo al meglio. Mentalmente ci arriviamo bene, sappiamo che troveremo una squadra in salute e quanto è importante questa partita per tutti noi”.

OMNISPORT | 10-01-2021 19:46