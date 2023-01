03-01-2023 23:25

Il trequartista del Parma Valentin Mihaila a caccia di riscatto dopo una prima parte di stagione negativa in Serie B: “Avevo maggiori aspettative su me stesso ora sono molto deluso. Quest’anno lavoro per tornare più forte”, ha detto ad Antenna Sport.

“Vorrei giocare l’Europeo, ma prima dobbiamo qualificarci e questo deve essere in nostro obiettivo. Man? Siamo amici, quando abbiamo tempo libero a Parma andiamo al ristorante, mangiamo, usciamo con i cani”.