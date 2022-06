Parma: vicinissima la firma di Fabio Pecchia

01-06-2022 14:05

Sono cambiate tante cose nel mondo Parma da un anno a questa parte. Prima la retrocessione, poi le speranze di tornare subito nella massima divisione, i problemi, l’esonero di Maresca, il tentativo playoff con Iachini e infine la realtà del dover ricominciare tutto da zero.

La scelta migliore, dolorosa, ma necessaria per cercare di tornare in serie A in un campionato cadetto che il prossimo anno sarà quasi un’A2 con squadre di grosso calibro che si daranno battaglia per centrare l’obiettivo promozione.

Il primo tassello per cercare di raggiungere l’obiettivo è l’allenatore. Krause e la dirigenza hanno optato per affidare la panchina a Fabio Pecchia, reduce da un’annata strepitosa con la Cremonese con cui ha raggiunto la promozione in A.

Proprio in queste ore è attesa la fumata bianca: il tecnico è infatti in riunione con i vertici societari per definire i dettagli dell’accordo che molto probabilmente sarà ufficializzato nel tardo pomeriggio.