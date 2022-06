Paula Badosa: "Bello rivedere Serena Williams in campo"

21-06-2022 11:32

A pochi giorni dall’inizio di uno dei più prestigiosi Slam dell’anno, ovvero il torneo di Wimbledon, a focalizzare l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori e dei tanti tifosi, è senza dubbio il ritorno in campo di Serena Williams.

La tennista statunitense torna sull’erba londinese a distanza di un anno, quando la sua caduta contro la Sasnovich le procurò non pochi problemi al ginocchio. La leggenda statunitense giocherà soltanto in doppio in coppia con Ons Jabeur.

Paula Badosa nella conferenza stampa pre torneo, ha parlato proprio del ritorno in campo di Serena. “Bellissimo rivederla in campo. Penso che questa decisione abbia stravolto tutti, ma questa cosa non fa che confermare quanto amore provi Serena per questo sport. Mi auguro di cuore che possa proseguire a gareggiare a lungo, lei è senza dubbio un valore aggiunto per il tennis. Spero solo di non doverla mai affrontare sull’erba”.