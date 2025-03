Paulo Fonseca, nove mesi di squalifica per lo scontro con l'arbitro Millot: il Lione potrebbe cacciarlo prima

La commissione disciplinare della Ligue 1 ha punito l'ex tecnico del Milan dopo il raptus in Lyon-Brest: fino al 15 settembre non potrà neppure accedere allo spogliatoio.

Si temevano otto giornate, sono arrivati addirittura nove mesi di squalifica. Mano pesantissima della commissione disciplinare di Ligue 1 nei confronti di Paulo Fonseca, l’ex tecnico di Roma e Milan protagonista di un indecoroso raptus di follia in Lione-Brest, quando ha avuto un violentissimo alterco con l’arbitro Benoit Millot. L’allenatore portoghese non potrà sedere sulla panchina dell’OL fino al prossimo 30 novembre. Di più: fino al 15 settembre non potrà accedere neppure allo spogliatoio.

Fonseca, l’indecorosa gazzarra in Lione-Brest

Il testa a testa tra Fonseca e il direttore di gara, a causa di un semplice check del Var nel finale della partita col Brest, in effetti aveva suscitato enorme clamore in Francia. Check che, per giunta, si era concluso con un nulla di fatto, ma che al momento aveva provocato un autentico raptus di follia in Fonseca. L’allenatore del Lione aveva urlato in faccia all’arbitro da distanza più che ravvicinata, poi dopo l’espulsione inevitabile aveva provato ad avvicinarsi nuovamente a Millot, trattenuto a fatica da calciatori, assistenti e dirigenti.

La violenta lite e le urla in faccia all’arbitro Millot

Dell’episodio lo stesso Millot aveva fornito ulteriori dettagli – “ha avuto un atteggiamento ancor più impressionante, in realtà pensavo provasse a tirarmi un pugno o una testata. I giocatori e gli agenti di sicurezza, oltre mi sembra ai membri del suo staff, hanno dovuto portarlo via” – e grande clamore hanno suscitato pure gli audio Var dell’episodio, in cui si sente distintamente il tecnico protestare in modo vibrante per la situazione. Atteggiamenti inqualificabili, che hanno portato a una sanzione che non trova precedenti.

Lione, il presidente Textor valuta l’esonero di Fonseca

Il Lione intanto è a Bucarest, giovedì è in programma la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il FCSB (l’ex Steaua) e Fonseca ha presentato il match in conferenza stampa come se nulla fosse accaduto. Il suo futuro è però in discussione. Dalla Francia, infatti, rimbalzano voci e rumors su un possibile allontanamento del tecnico per giusta causa. Che apporto potrebbe dare Fonseca senza poter andare in panchina e senza neppure poter entrare nello spogliatoio? Il presidente Textor deve decidere se confermarlo o cacciarlo.