Fonseca torna subito: va al Lione al posto di Sage un mese dopo essere stato cacciato dal Milan

Dopo il controverso addio ai rossoneri a fine 2024, Fonseca è già pronto a tornare in pista: per il tecnico portoghese si spalancano di nuovo le porte della Ligue 1.

Paulo Fonseca è pronto a tornare in pista. Dopo essere stato silurato dal Milan poco prima del cin cin di fine anno, il portoghese è a un passo dalla panchina dell‘Olympique Lione, che ha a sua volta esonerato Pierre Sage.

Fonseca scalda i motori: l’ex Milan torna in Francia

La vita da disoccupato evidentemente non fa al caso di Fonseca. A quasi un mese di distanza dal controverso addio al Milan, infatti, l’allenatore portoghese si prepara al grande ritorno in Ligue 1. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con l’Olympique Lione, che ha optato per il ribaltone in panchina in seguito alla sorprendente eliminazione dalla Coppa di Francia per mano del Bourgoin Jallieu e ai tre pareggi di fila contro Tolosa, Fenerbahce in Europa League e Nantes.

Come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Fonseca non ha alcun problema nel tuffarsi in questa nuova avventura nonostante la sua poco felice esperienza al timone del Diavolo si sia conclusa solamente di recente.

Au revoir Sage: la scommessa dell’Olympique Lione

È dunque calato il sipario sull’era Pierre Sage, il tecnico che la scorsa stagione ha preso un Lione allo sbando e coinvolto nella lotta per non retrocedere, portandolo al sesto posto in campionato, alla finale di Coppa di Francia e quindi in Europa League. Il 45enne di Lons-le-Saunier ha pagato un mese di gennaio deludente, tuttavia lascia la squadra al sesto posto e a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di Europa League.

A volere il cambio è stato John Textor, patron americano dell’Olympique che ha deciso di puntare con decisione su Fonseca. L’alternativa è rappresentata sempre un portoghese con trascorsi allo Shakhtar: il 61enne Luis Castro, che la scorsa annata ha guidato l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, salvo poi lasciare spazio a Pioli.

Fonseca: una nuova sfida dopo l’incubo Milan

La scommessa estiva del Milan (e di Ibrahimovic) si è rilevata fallimentare sin dalle prime settimane. Accolto dallo scetticismo generale della piazza, che avrebbe preferito un allenatore top, Fonseca non è mai riuscito ad avere saldamente in mano il timone della squadra. E dello spogliatoio.

I rapporti ai minimi termini con alcuni senatori come Rafa Leao e Theo Hernandez, puniti con la panchina, non lo hanno di certo aiutato. Anzi, soprattutto la rottura con l’esterno sinistro ex Real Madrid ha velocizzato i tempi dell’addio, concretizzatosi lo scorso 30 dicembre dopo l’1-1 interno con la Roma. Il lusitano sceglie un porto sicuro, quello della Ligue 1, dove per due stagioni ha allenato il Lille, che ha condotto fino al playoff per entrare in Champions League.