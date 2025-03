Paulo Fonseca folle protesta Var in Lione-Brest: urla in faccia all'arbitro Millot, rischia 8 giornate di stop

Indignazione in Francia per la clamorosa sceneggiata dell'ex tecnico del Milan, espulso nella circostanza: nel 2016 il monegasco Dirar fece lo stesso e rimediò una maxi squalifica.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Follia di Paulo Fonseca. L’ex allenatore di Roma e Milan rischia una maxi squalifica per aver affrontato, in un singolare faccia a faccia, l’arbitro Benoit Millot durante il match di campionato di Ligue 1 tra il suo Lione e il Brest. Il tecnico portoghese era inviperito per una revisione Var che avrebbe potuto determinare l’assegnazione di un calcio di rigore al Brest e si è reso protagonista di una deprecabile sceneggiata, con tanto di protesta plateale nei riguardi del direttore di gara. Ironia della sorte: alla fine il penalty non è stato concesso.

Ligue 1, le proteste di Fonseca in Lione-Brest

Come racconta L’Equipe, l’episodio in questione si è verificato nei minuti finali del match tra OL e Brest, sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa. Un check del Var per un possibile penalty a favore dei bretoni ha letteralmente mandato in tilt Fonseca, che si è agitato vistosamente nella sua area tecnica protestando platealmente. L’arbitro Millot gli si è avvicinato e lo ha espulso, ma anziché placarsi, l’ira del portoghese è addirittura aumentata dopo il provvedimento. L’allenatore, infatti, ha cercato letteralmente un contatto fisico col direttore di gara.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Check Var, il faccia a faccia tra Fonseca e l’arbitro

Fonseca ha iniziato a urlare a muso duro contro l’arbitro, fino a scontrarsi con lui in un agguerrito faccia a faccia. Il tecnico ha urlato contro l’arbitro a pochi millimetri dal suo viso, si è girato e poi è tornato indietro, finendo con l’essere spinto via dai suoi giocatori e da alcuni membri dello staff. Nel frattempo, mente sul prato del Parc OL andava in scena il teatrino di Fonseca, in Sala Var si completava il check: niente rigore contro il Lione. Tanto rumore per nulla, dunque.

Il precedente di Dirar e le scuse dell’allenatore

Anzi no, perché Fonseca adesso rischia una pesante squalifica. Nel 2016 un giocatore del Monaco, Nabil Dirar, contestò in circostanze simili, con un analogo testa a testa, una decisione arbitrale sfavorevole da parte dell’arbitro Tony Chapron e fu sanzionato con l’espulsione e con un conseguente stop per otto turni. Attraverso i canali ufficiali del Lione Fonseca nel frattempo si è scusato: “Voglio soltanto dire che mi scuso per il mio comportamento”. Basterà a evitare guai peggiori?