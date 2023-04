Pechino Express, tappa 8: Federica Pellegrini torna a nuotare, il gesto d'amore di Totò Schillaci. Nuova eliminazione

Pellegrini-Giunta sempre carichi per la prossima semifinale. Questa tappa segna l'ingresso, faticosissimo, in Cambogia

28-04-2023 12:26

Qualcosa rimarrà, tra le pagine chiare e le pagien scure di questa edizione di Pechino Express delle Attiviste, alias Giorgia Soleri e Federica Fabrizio. Una testimonianza di fede, che il montaggio televisivo ha esaltato complice anche il linguaggio adottato dalle due amiche-sorelle che hanno deciso di intraprendere una via di largo pubblico, quella della televisione, anche se in un format prodotto da una tv che sta spostando la sua centralità sullo streaming.

Ci salutano, le Attiviste e lasciano Pechino all’ottava puntata, in Cambogia, segnando l’egemonia della coppia Novelli Sposi che ha dominato anche questa tappa. Una frazione che è stata segnata da Totò Schillaci e sua moglie Barbara, protagonisti questa settimana anche di una rimpatriata in Sicilia.

Pechino Express, 8° tappa: l’addio delle Attiviste

Giorgia Soleri si è detta riconoscente per l’esperienza vissuta con la motivazione di chi vuole avere diritto a una esistenza, accompagnata dal dolore ma senza precludersi queste opportunità nonostante soffra di cinque malattie croniche.

Una reazione più emotiva e meno analitica quella della compagna di viaggio, Federica Fabrizio, che all’ultimo non è più riuscita a trattenere le lacrime che è valso uno sfogo per l’avventura vissuta estremamente intensa. A buttarle fuori, nota che annuncia la loro vittoria, la coppia amica dei Novelli Sposi. Federica Pellegrini ha ribadito che non le piace arrivare seconda. Ecco, da questa dichiarazione illumina di nuova luce anche questa esclusione.

Il ritorno della Divina

Federica e Matteo, dopo il pericolo scampato di venire esclusi ad opera dei rivali Italo Americani la scorsa puntata, hanno dominato questa tappa in Cambogia maturando la convinzione di dover preferire i Siculi Totò Schillaci-Barbara Lombardo alle Attiviste.

Questo percorso in Cambogia si è rivelato davvero duro per la coppia, in cerca di riscatto e anche di un interprete che come si evince dalla scarsa propensione all’inglese di Totò non h modificato il suo stile dalle Notti magiche degli anni Novanta.

Schillaci, il gol migliore di Pechino

Colto da momenti di sconforto, Schillaci ha saputo conquistare però il pubblico sapendo ritrovarsi e attingendo a quelle risorse umane che ha messo in campo e anche fuori, in precedenti esperienze televisive e nella sua esistenza quotidiana. Anche le piccole cose, come i cedimenti di Barbara che lo hanno indotto ad abbattere certe difese e mostrarsi anche vulnerabile.

O forse solo legato a doppio filo a sua moglie, dopo le grandi prove che hanno affrontato e superato assieme negli ultimi mesi. Insomma, una standing ovation per questo gol, davvero bello.

Il passaggio in Cambogia

In questa puntata, da sottolineare, rivediamo anche nuotare la pluricampionessa olimpica Federica Pellegrini: sì, manca. manca la sua grazia, la sua qualità, la sua bracciata potente. Ed è una meraviglia rivedere la Divina. L’antipatica sportiva che nutrono verso Bastianich (ricambiata) fa colore, in questa edizione di Pechino che sembra riassumere la sfida a un Novelli Sposi contro Italo Americani. Di sottofondo, ma solo di sottofondo, la cattiveria insinuante delle Mediterranee.

Riassumendo: Novelli Sposi e Siculi, insieme agli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore e alle Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia, saranno quindi protagonisti della semifinale di Pechino Express, attesa la prossima settimana, giovedì 4 maggio sempre su Sky e in streaming su NOW.

La questione sembra definita: qualche previsione si può azzardare, qualche giudizio è già maturato ma rimane una certezza granitica, anche in questa edizione firmata da Sky e Banijay: l’armonia godibile e misurata del duo alla conduzione. Costantino e Miccio, se si replicasse, sarebbero solo un valore aggiunto.

