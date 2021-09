Peggiorano le condizioni di O’Rei Pelé: gli ultimi aggiornamenti

La leggenda del Santos e della nazionale brasiliana Edson Arantes do Nascimento, conosciuto ai più col nome di Pelè, è di nuovo ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Albert Einstein, a San Paolo. Il ricovero, come rilanciato dal media sudamericano ESPN Brasil, sarebbe stato deciso a scopo precauzionale per monitorare più da vicino le condizioni di salute dell’asso verdeoro.

Sempre stando a quanto riportato dal media brasiliano, Pelé avrebbe avuto ieri un problema di reflusso che ha motivato la decisione dei medici al ricovero, a seguito dell’operazione a cui si è sottoposto a fine agosto, quando era purtroppo finito sotto i ferri per un intervento di asportazione di un pericoloso tumore al colon, cosa che aveva colto completamente alla sprovvista gli amanti del calcio di tutto il mondo e non solo.

Era precisamente il sei settembre quando Pelé scriveva così sul suo profilo ufficiali Instagram:

“Affronterò questa partita con un sorriso sul viso, tanto ottimismo e gioia per vivere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici”. “Amici miei, grazie mille per i messaggi di affetto. Ringrazio Dio per essermi sentito molto bene. Sabato scorso sono stato sottoposto a un intervento chirurgico per una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante gli esami di cui ho parlato la settimana scorsa”.

80 anni compiuti, le condizioni di salute di O’Rei erano state tenute nascoste per giorni. Inizialmente infatti si pensava che il vincitore di tre Coppe del Mondo (Svezia ‘58, Cile ‘62 e Messico ‘70) fosse stato ricoverato per dei semplici esami di routine, notizia rilanciata anche dai più grandi media del mondo.

A seguito del ricovero dell’ex numero 10 del Santos, la figlia Kely ha cercato di rassicurare tutto il mondo sulle condizioni di salute del padre, con milioni di persone che stanno seguendo con ansia la degenza di Pelé in ospedale. Questo il post pubblicato su Instagram, condito con una bella immagine che li ritrae guancia a guancia e sorridenti, rilanciato dalla Gazzetta dello Sport:

“C’è già molta ansia in giro per il mondo in questi giorni e non vogliamo essere motivo di preoccupazioni in più. Questa foto è stata scattata proprio ora: si sta riprendendo bene ed è tutto nella norma”. “Per un uomo della sua età, dopo un’operazione del genere, è normale che ci siano passi avanti e altri indietro. Ieri era stanco e ha fatto un piccolo passo indietro, oggi ne ha fatti due avanti”.

Resteremo comunque aggiornati per ogni possibile sviluppo della vicenda riguardante le condizioni di salute di quello che da molti è considerato il miglior giocatore della storia del calcio.

OMNISPORT | 17-09-2021 21:33