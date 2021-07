Pellacani: "Abbiamo pagato l'emozione"

Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi sono deluse dopo l’eliminazione nella finale del sincro tre metri femminile ai Giochi di Tokyo. “Il viaggio sin qui è stato ottimo e il podio sarebbe stato la ciliegina sulla torta – ha detto la Pellacani -. Purtroppo non e’ andata come speravamo, non siamo riuscite neanche a entrare tra le prime sei, cosa che ci avrebbe consentito di disputare le World Series insieme alle migliori coppie del mondo. Alla fine è salita l’emozione, ma ci sta in queste competizioni. Con un po’ piu’ di esperienza avremmo potuto gestirla meglio”.

Così la Bertocchi: “Anche se non sembra siamo contente del percorso fatto fin qui. Gli allenamenti fatti fin qui sono andati molto bene e ci aspettavamo di stare piu’ avanti. Era la nostra prima esperienza olimpica e questo ci riempie comunque di orgoglio”.

OMNISPORT | 25-07-2021 12:43