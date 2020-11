Pellegatti suggerisce il centrale, dai tifosi ok a una condizione

Che il Milan sia a caccia di un altro difensore è cosa nota: già a gennaio Maldini ha fatto di tutto per rinforzare il reparto, arrendendosi solo l’ultimo giorno ma è già tornato alla carica per dare a Pioli il giocatore che manca. Sarà probabilmente l’unica mossa della finestra invernale tanto in entrata quanto in uscita e per questo sarà ponderata con particolare attenzione. Il tema del centrale è oggetto anche dell’ultimo video di Carlo Pellegatti.

Pellegatti suggerisce Rudiger

Sul suo canale youtube la storica voce di Milan Channel dice: “Si parla di Kabak con lo Schalke disposto a scendere a 20 milioni e che verrebbe volentieri, è un 2000 dalle grandi prospettive anche se abbiamo già Gabbia, l’alternativa potrebbe essere Simakan che non sta facendo un campionato strepitoso con lo Strasburgo ma io voglio dare un altro nome, non tanto per dire”.

Pellegatti prosegue: “Non invento per caso, è stato già accostato al Milan, so che piace ai dirigenti ed è un giocatore nel pieno della maturità e nel Chelsea viene impiegato pochissimo. Parlo di Antonio Rudiger, un giocatore veloce che al Milan serve. Certo costa tanto ma esistono i prestiti biennali o altre formule che potrebbero essere utilizzate”.

Per i tifosi basta che arrivi alternativa a Romagnoli

Nelle reazioni via web dei tifosi prevale un punto comune denominatore: Milan prendine uno bravo che sia un’alternativa a Romagnoli, sempre più criticato: “Chiunque viene di questi sono superiori a Romagnoli e giocherebbero al suo posto” o anche: “Basta che arrivi in difensore, Romagnoli giocatore sopravvalutato , lentissimo e inaffidabile , già adesso Gabbia gli è superiore” oppure: “Prendiamo Milinkovic e vendiamo Ronagnoli”.

Fioccano i commenti: “Kabak o Rudiger si cade comunque bene” o anche: “Rudiger può essere un altro Kjaer: esperto e dà garanzie” oppure: “Rudiger non mi fa impazzire, ma in prestito non sarebbe male. Comunque questi del Chelsea stanno male 30 milioni per un difensore che non gioca, ma poi si comportano così solo col Milan”. Infine i suggerimenti. Un tifoso scrive: “Molto meglio Lovato” e un altro nota: “Dovremmo riuscire a fare un colpaccio tipo il Napoli che trova Koulibaly non ancora conosciutissimo”.

SPORTEVAI | 14-11-2020 10:46