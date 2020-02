Per la Serie A c'è anche l'Empoli

Dopo Crotone e Cittadella anche il Pisa si arrende al nuovo Empoli, che sotto la guida di Pasquale Marino, terzo allenatore stagionale, pare avere trovato il passo per tornare in corsa per la promozione.

Al 'Castellani" gli azzurri si sono aggiudicati il derby contro il Pisa, sconfitto in rimonta per 2-1: l'Empoli sale a 33 punti, a -2 dalla zona playoff, mentre la promozione diretta è a sette lunghezze. Il Pisa invece inizia a guardarsi le spalle: la zona playoyt è lontana solo due punti.

E pensare che fino a 20 minuti dalla fine gli ospiti erano in vantaggio grazie al gol di Masucci al 28'. I padroni di casa erano partiti bene, salvo spegnersi dopo lo svantaggio e riaccendersi nel finale: al 70' pareggia Frattesi, poi a tre dalla fine Fabbro si mangia l'1-2 e al 96' la risolve Tutino con un gran piatto destro che fa tornare a sognare i tifosi azzurri.

SPORTAL.IT | 17-02-2020 00:23