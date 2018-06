Perin o Szczesny? Allegri ha scelto

Mattia Perin non sarà il portiere titolare della Juventus. Massimiliano Allegri ha messo subito nero su bianco quelle che saranno le gerarchie per la porta bianconera: Wojciech Szczesny sarà il primo portiere. Il tecnico livornese si è però dimostrato soddisfatto dell’acquisto di Perin e gli garantirà un buon minutaggio durante la stagione: “Szczesny sarà il nostro titolare, ma sono molto contento dell’arrivo di Perin: alla Juventus il secondo fa 10-15 partite, avrà il suo spazio”.

Il tecnico livornese sarà ancora alla guida del club campione d’Italia anche nella prossima stagione, per il quale ha rifiutato anche la corte del Real Madrid di Florentino Perez. L’ex Milan e Cagliari si è già incontrato con la dirigenza per stabilire le linee guida del mercato estivo e per programmare acquisti e cessioni. E l’ingaggio di Perin è stato tra le prime richieste del tecnico, che voleva un portiere affidabile e giovane, che potesse prendere il posto del partente Buffon. Marotta e Paratici si sono attivati immediatamente e in poche settimane hanno concluso l’acquisto dell’estremo difensore dal Genoa per 12 milioni di euro più bonus. Il classe 1992 è riuscito finalmente a lasciarsi alle spalle i gravi infortuni alle ginocchia che ne hanno rallentato la crescita, ed è pronto a misurarsi in una grande squadra.

La prossima stagione della Juventus sarà la prima dopo 17 anni senza Gianluigi Buffon in porta. Il portiere di Carrara non ha però intenzione di appendere i guantoni al chiodo e sembra in procinto di trasferirsi al Paris Saint-Germain. Allegri ha commentato il possibile approdo a Parigi dell’ex capitano della Vecchia Signora nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Se Gigi andasse al Psg sarei contento, perché sta bene fisicamente e mentalmente e avrà nuovi stimoli. Aveva scelto assieme alla società che sarebbe stata la sua ultima stagione e così è stato, ma con la Juventus si può dire che è finita nel modo migliore”.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 14:10