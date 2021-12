Perugia e Vicenza ricordano Paolo Rossi: maglia dedicata a Pablito

02-12-2021 20:17

A quasi un anno di distanza dalla scomparsa di Paolo Rossi, il Vicenza e il Perugia hanno deciso di rendere omaggio al compianto campione del mondo 1982 che, in carriera, ha giocato con entrambe le formazioni.

In occasione del confronto diretto che vedrà le due squadre impegnate nell’anticipo serale del 16° turno di Serie B che si giocherà al “Renato Curi” di Perugia entrambe le squadre scenderanno in campo con una patch speciale applicata sulle rispettive maglie che verranno poi messe all’asta per beneficenza.

In carriera, Paolo Rossi ha vestito la maglia del Vicenza dal 1976 al 1979, prima di passare agli umbri nell’annata 1979-1980.



