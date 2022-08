Petagna, lei e l'altro: il gossip che scuote il mercato del Napoli

03-08-2022 15:23

Non bastano le voci di mercato, adesso arrivano anche le indiscrezioni legate al gossip a turbare un’estate incandescente per il Napoli e i suoi tifosi. Mercato e pettegolezzi che, a dire il vero, s’intrecciano visto che il protagonista è un attaccante dato da settimane in partenza: Andrea Petagna. L’ex centravanti di Atalanta e Spal è seguito con interesse dal Monza, che però non si decide a compiere l’ultimo passo, bloccando anche l’approdo a Napoli di Simeone. A quanto pare, Petagna nel frattempo non è rimasto con le mani in mano.

Petagna e il corteggiamento all’inviata tv

È il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, a sganciare la bomba nella rubrica “Le chicche di gossip”. Quella legata a Petagna è clamorosa: “Durante il ritiro del Napoli, Andrea Petagna si è infatuato di un’inviata di una trasmissione sportiva che seguiva la squadra. Ma il corteggiamento non è andato a buon fine soprattutto perchè Petagna ha scoperto che la ragazza aveva un flirt in corso con un alto dirigente della società. Il calciatore ha cancellato le prove e bloccato sui social la ragazza. Lei, però, ha raccontato tutto al fidanzato. Adesso Petagna è sul mercato: destinazione Monza”.

Napoli, la possibile protagonista del gossip

Ovviamente si è scatenata la caccia all’intraprendente inviata e all’alto dirigente a cui sarebbe legata. Di inviate al seguito del club azzurro, tra Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro, ce ne sono parecchie. Alcune decisamente carine: conduttrici tv, vallette, aspiranti showgirl, ballerine, persino un’ex tentatrice di Temptation Island. Chi sarà mai la reporter d’assalto che ha fatto girare la testa a Petagna? Che di belle ragazze, per la verità, se ne intende: in passato ha avuto una relazione con Michelle Sander, ex ‘Madre Natura’ di Ciao Darwin, modella e influencer.

Flirt in ritiro, chi è il dirigente del Napoli?

Interrogativi aperti anche sull’alto dirigente di fronte ai cui sentimenti Petagna avrebbe fatto un passo indietro. Chi lascia intendere a un dirigente in grado di influenzare le scelte di mercato del club, se è vero che l’attaccante sarebbe stato messo in lista di sbarco. Di chi si tratta? Tra gli “indiziati” ci sono Cristiano Giuntoli, uomo mercato azzurro. Oppure Edo De Laurentiis, vicepresidente del club, sempre al seguito degli azzurri: che ne penserebbe papà Aurelio? Ma, ovviamente, i dirigenti del Napoli sono tanti. In ogni caso la chicca di gossip è lanciata. Il triangolo che scuote il mercato partenopeo.