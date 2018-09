Piatek: quanto guadagna il capocannoniere della Serie A

Si chiama Krzysztof Piatek e nella stagione 2018-19 è il numero 9 del Genoa. I grifoni lo hanno strappato per 4 milioni di euro alla squadra polacca del Cracovia con cui nell’ultima stagione ha segnato la bellezza di 21 gol in campionato. L’impatto con il campionato italiano è stato eccellente e alla quarta giornata è addirittura primo nella classifica marcatori con 4 reti. E ovviamente i tifosi rossoblu sognano di avere trovato se non il nuovo Pruzzo, almeno il nuovo Skuhravy.

Piatek è nato in Polonia nel 1995, in una località dal nome impronunciabile Dzierzoniow. E’ alto 1,83, pesa 77 kg e gioca con entrambi i piedi, è un attaccante moderno, versatile, capace di giocare al centro e anche come ala destra. Una delle principali curiosità legate a questo calciatore è la complicata pronuncia del cognome che, non è letterale rispetto a come sta scritto: infatti si scrive Piatek, ma si pronuncia Piontek. Il suo ingaggio è di circa 450mila euro a stagione, uno dei più bassi in assoluto anche nel Genoa, squadra tradizionalmente parsimoniosa.

Dopo i quattro gol al Lecce in Coppa Italia, la rete all’esordio in Serie A contro l’Empoli e la doppietta con il Sassuolo, il centravanti polacco è andato a segno anche contro il Bologna. E subito sono scattati i paragoni con il suo più illustre compaesano Lewandowski di cui in parte sembra avere ereditato alcune caratteristiche.

Le vicende della Serie A non passano mai inosservate. Così il buon Piatek ha visto premiata la sua crescita esponenziale con la convocazione nella nazionale polacca e con l’interessamento di alcuni top club europei bisognosi di un centravanti mobile e capace di buttarla dentro. Ecco allora scomodarsi per lui persino gli osservatori del Barcellona e poi quelli di Borussia Dortmund, Everton e Lione. Il Grifone si tiene stretto il proprio gioiello, ma non sarà semplice resistere alle offerte che arriveranno nelle prossime settimane. E Preziosi già sogna di vedere lievitare il prezzo del ragazzo comprato per 4milioni, magari aggiungendo uno zero al costo del cartellino.

18-09-2018