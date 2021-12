Pinamonti mai così bene in Serie A: 6 goal, è record personale

06-12-2021 23:45

Nel segno di Pinamonti, ancora una volta: altro successo per l’Empoli che comincia a sentire profumo d’Europa, grazie al 3-1 con cui è stata piegata l’Udinese, passata in vantaggio con Deulofeu e rimontata dai toscani nella ripresa.

La terza e ultima rete della squadra di Andreazzoli è stata siglata proprio dall’attaccante di proprietà dell’Inter, bravo a sfruttare un assist di Bajrami e ad incenerire Silvestri con un piazzato imprendibile dopo essersi sganciato dalla marcatura avversaria.

Un sigillo importante nella carriera di Pinamonti, che mai prima d’ora era riuscito a giungere a quota 6 in una singola edizione della Serie A: il massimo l’aveva toccato con le maglie di Frosinone e Genoa, con i 5 goal delle stagioni 2018/19 e 2019/20.

Intervistato da DAZN al termine della gara del ‘Castellani’, Pinamonti ha dichiarato di voler puntare alla doppia cifra. “Il mio obiettivo ora è la doppia cifra. Qualcuno non credeva più in me. Il segreto? La fiducia dell’ambiente e della società fa la differenza. L’anno scorso non giocavo molto ma ero sempre io, l’esperienza all’Inter mi è servita per apprendere i trucchi del mestiere: mi sono confrontato con la migliore difesa del campionato, questo mi ha fatto crescere”.

OMNISPORT