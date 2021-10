Pioli esalta il Milan: "Questa squadra crede in quello che fa"

16-10-2021 23:38

Stefano Pioli si gode la vittoria del suo Milan, capace di ribaltare il doppio svantaggio in casa contro il Verona e di centrare il settimo successo in otto partite di campionato.

Da 0-2 a 3-2. Il carattere del Milan è emerso come fattore determinante nel match contro il Verona: “Questa squadra crede in quello che fa e ci mette tutto per ottenere il massimo. Il Verona ha fatto meglio di noi nella prima parte di gara, ma all’intervallo ho visto gli sguardi giusti nei miei giocatori e c’era la convinzione che la partita fosse lunga e che potessimo recuperarla. Ho detto ai ragazzi che se avessimo alzato qualità e ritmo delle giocate potevamo creare le situazioni giuste per fare un grande secondo tempo”.

Il capitolo assenze continua a tenere banco in casa Milan. Alla lista si è aggiunto l’infortunio di Rebic: “Ho tante possibilità di scelta e dispongo di molti giocatori con caratteristiche diverse che si mettono sempre a disposizione. Abbiamo ancora dei difetti che dobbiamo migliorare, perché il livello degli impegni sale sempre di più e dobbiamo essere pronti. Rebic? Era molto dolente a fine primo tempo, ora dobbiamo vedere come sta”.

Sulle lacrime di Castillejo, decisivo in chiave rimonta rossonera con il rigore procurato e l’autorete ‘provocata’: “La cosa più bella di questo gruppo è il coinvolgimento da parte di tutti. C’è grande senso di appartenenza e alcuni di questi ragazzi stanno mettendo da parte situazioni personali per mettere davanti a tutto la squadra”.

Il recupero di Ibrahimovic: “Spero che cresca e che stia bene fisicamente, ha una presenza importante. Speriamo possa giocare tante partite da qui alla fine del campionato”.

Una vittoria che proietta il Milan in vetta in attesa del risultato del Napoli: “Questa è una vittoria che vale tre punti, importantissima. Riavere i tifosi ci ha dato energia in un momento di difficoltà. Sappiamo che il campionato è molto difficile, gli avversari sono fortissimi. Cerchiamo di rimanere competitivi e pensiamo alla prossima partita”.

