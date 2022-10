Pioli: "Rinnovo col Milan? Ciò che desideravo prima di tutto"

31-10-2022 19:42

Dopo l’ufficializzazione del prolungamento fino al 30 giugno 2025 alla guida tecnica del Milan (con adeguamento d’ingaggio da 3 a 3,5 milioni), Stefano Pioli ha commentato la notizia ai canali ufficiali rossoneri, riportati prima alla partecipazione della Champions League, poi alla conquista del diciannovesimo Scudetto.

“Firmare il rinnovo col Milan è sempre molto emozionante – ha detto -, è ciò che volevo e desideravo, ringrazio la proprietà per questa opportunità e l’area tecnica anche per la tempistica nella quale è stato fatto questo contratto. Sono molto felice, se possibile questa firma mi dà ancora più carica per portare avanti ciò che stiamo facendo”