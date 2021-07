Piqué: "Rigori? Va cambiata la formula"

A differenza di quanto accaduto a Euro 2016, i rigori questa volta non sono risultati fatali per l’Italia. La compagine Azzurra infatti, è riuscita a staccare il pass per la finale di Euro 2020, imponendosi sulla Spagna grazie ad una maggiore precisione nelle conclusioni finali dal dischetto.

Un risultato, quello maturato a Wembley, che ovviamente è stato accolto con enorme gioia nel nostro Paese, mentre in Spagna c’è chi ha aperto una riflessione sulla lotteria dei rigori.

In particolare, la bandiera del Barcellona, Gerard Piqué, attraverso un post pubblicato su Twitter, ha messo in evidenza come la squadra che si presenta prima sul dischetto ha poi maggiori possibilità di vincere. “Non è un caso che nelle quattro sfide che si sono chiuse ai rigori tra Euro 2020 e Copa America, a vincere sia stata la squadra che ha calciato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha maggiori possibilità ed io non trovo giusto che in una competizione di questo tipo un sorteggio ti faccia partire in svantaggio”.

In un successivo post, Piqué ha poi spiegato quale sarebbe secondo lui la formula giusta per far calciare i rigori. “Secondo me il format migliore è quello ABBAABBAAB… In questo modo le squadre, se non sbagliano, vanno avanti alternandosi. Dal punto di vista emotivo cambierebbe molto”.

OMNISPORT | 07-07-2021 16:55