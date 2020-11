Pirlo ha fatto la Juve: "Esperimenti finiti"

Passata la pausa per gli impegni delle Nazionali, la Juventus si rituffa nel campionato di Serie A.

Distante quattro punti dal Milan capolista, i bianconeri non possono sbagliare contro il Cagliari , tra l’altro privo di diversi giocatori essenziali, come Godin e Nandez.

Fermata nell’ultimo turno pre-sosta dalla Lazio, la Juventus proverà a mettere pressioni alle altre big in vista delle gare di domenica, sopratutto quella che vedrà di fronte Napoli e Milan.

Alla vigilia del match contro i sardi, Pirlo ha parlato a ‘Juventus TV’ mandando un monito ben preciso al gruppo: “Sarà una gara fondamentale per noi, perché veniamo da un’inattività per le gare della Nazionale e servirà per il nostro percorso di crescita. Ora deve iniziare il nostro campionato. Da adesso fino a Natale avremo 10 gare da giocare come fossero finali, il periodo di adattamento è finito. Così come gli esperimenti. Voglio vedere uno spirito diverso, combattivo, una squadra che vuole raggiungere il risultato in qualsiasi modo, dobbiamo avere in testa la fame di poter vincere le partite sia dal primo minuto fino al novantesimo, non tralasciando il minimo dettaglio. Quello che è sempre stata la Juve in questi anni”.

Curiosità per la prima della coppia De Ligt-Demiral: “Matthijs già da un po’ si allenava con noi, poi abbiamo aspettato il responso dell’ortopedico, adesso è tutto a posto quindi è pronto. Alex Sandro invece si è allenato con noi l’ultima settimana, ma ci vorrà un po’ più di tempo per vederlo dall’inizio”.

OMNISPORT | 20-11-2020 18:02